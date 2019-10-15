南科考古館周六開幕 黃偉哲：舉頭三尺有神明籲公德心

2019-10-15 16:34 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ／台南即時報導



斥資15億元的國立台灣史前博物館南科考古館本周六開幕，當天不收門票，磅礡氣派建物與豐富考古典藏預料將吸引大批遊客，有鑑於上周開幕的台南山上花園水道博物館部分設施遭遊客破壞，台南市長黃偉哲今下午參訪考古館時，更以「舉頭三尺有神明」說重話，籲請遊客發揮公德心。

外界關心門票收費問題，據知全票為80元、團體票60元、優待票50元，台南市民或當地居民是否另有優惠，待中央最後核定，館方17日記者會上將正式宣布。

黃偉哲下午由文化局長葉澤山、南科考古館主任黃宏文陪同參訪位於南科管理局旁的南科考古館，由知名建築師姚仁喜設計，為地下1層、地上4層建物，主體建築外牆以石材、橫向紋飾意象做設計，外觀看似一石塊剖一刀，隱涵剖析、穿梭、交織、滲透概念，外觀磅礡氣派，黃偉哲參觀前被外觀壯麗建築特色吸引，讚嘆不已。

隨後由黃宏文引導，黃偉哲一行逐層參觀，黃建議，未來參訪可先至4樓由上往下參觀，廊道盡頭特別設置平台與對向高鐵軌道平行，能拍攝列車呼嘯而過景象；轉進常設展廳迎來環景動畫，回溯至距今5000至300多年前，遊歷台灣六大史前文化，再踏入展間觀賞上百件具代表性珍貴文物，人面陶偶、鹿角刀柄等都在其中，相當有看頭。

黃偉哲參觀前媒體詢問近來如山上花園水道博物館設施遭破壞等情事，黃偉哲感慨說，過去在漁光島藝術節活動，也發生過設施被破壞，左鎮化石館從5月22日開幕，到現在也必須被迫要休館整修，就是遊客破壞，坦白講，「舉頭三尺有神明」，恣意破壞公物，難道不怕沒有報應？還是希望大家發揮公德心，給後面的人有一點可以看的東西，不要每次來一下，大家就忙著清垃圾、忙著整修展品，甚至有些人搞不好還會順手牽羊帶走一些東西，都讓這個主辦單位，或是館方帶來無窮無盡的困擾。