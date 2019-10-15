親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

民眾黨第二波提名名單曝光 郭柯不排除高雄同台

哈吉貝颱風襲日吹破天花板 未爆彈竟從天而降

南科考古館周六開幕 黃偉哲：舉頭三尺有神明籲公德心

2019-10-15 16:34聯合報 記者謝進盛／台南即時報導

斥資15億元的國立台灣史前博物館南科考古館本周六開幕，當天不收門票，磅礡氣派建物與豐富考古典藏預料將吸引大批遊客，有鑑於上周開幕的台南山上花園水道博物館部分設施遭遊客破壞，台南市長黃偉哲今下午參訪考古館時，更以「舉頭三尺有神明」說重話，籲請遊客發揮公德心。

外界關心門票收費問題，據知全票為80元、團體票60元、優待票50元，台南市民或當地居民是否另有優惠，待中央最後核定，館方17日記者會上將正式宣布。

黃偉哲下午由文化局長葉澤山、南科考古館主任黃宏文陪同參訪位於南科管理局旁的南科考古館，由知名建築師姚仁喜設計，為地下1層、地上4層建物，主體建築外牆以石材、橫向紋飾意象做設計，外觀看似一石塊剖一刀，隱涵剖析、穿梭、交織、滲透概念，外觀磅礡氣派，黃偉哲參觀前被外觀壯麗建築特色吸引，讚嘆不已。

隨後由黃宏文引導，黃偉哲一行逐層參觀，黃建議，未來參訪可先至4樓由上往下參觀，廊道盡頭特別設置平台與對向高鐵軌道平行，能拍攝列車呼嘯而過景象；轉進常設展廳迎來環景動畫，回溯至距今5000至300多年前，遊歷台灣六大史前文化，再踏入展間觀賞上百件具代表性珍貴文物，人面陶偶、鹿角刀柄等都在其中，相當有看頭。

黃偉哲參觀前媒體詢問近來如山上花園水道博物館設施遭破壞等情事，黃偉哲感慨說，過去在漁光島藝術節活動，也發生過設施被破壞，左鎮化石館從5月22日開幕，到現在也必須被迫要休館整修，就是遊客破壞，坦白講，「舉頭三尺有神明」，恣意破壞公物，難道不怕沒有報應？還是希望大家發揮公德心，給後面的人有一點可以看的東西，不要每次來一下，大家就忙著清垃圾、忙著整修展品，甚至有些人搞不好還會順手牽羊帶走一些東西，都讓這個主辦單位，或是館方帶來無窮無盡的困擾。

而大台南最近一年增加了多座博物館有中央與地方的，甚至私人的，後續如何整合？他認為，「其實應該是大家可以坐下來好好聊一聊」，他認為，也不必勉強誰出來整合，如果真的要說的話，應該請中央出來當「老大」，中央出一些整合經費，大家將觀光或參訪人潮做一定的規劃，市府採取開放態度來面對。

黃偉哲參訪「台灣第一狗」複製品。記者謝進盛／攝影
黃偉哲參訪「台灣第一狗」複製品。記者謝進盛／攝影
分享
黃偉哲參訪將開幕的南科考古館，張開雙臂肢體表情豐富。記者謝進盛／攝影
黃偉哲參訪將開幕的南科考古館，張開雙臂肢體表情豐富。記者謝進盛／攝影
分享
國立台灣史前博物館南科考古館本周六開幕，台南市長黃偉哲前往參觀，聽取考古館主任黃...
國立台灣史前博物館南科考古館本周六開幕，台南市長黃偉哲前往參觀，聽取考古館主任黃宏文（左一）解說。記者謝進盛／攝影
分享
黃偉哲參訪將開幕的南科考古館，張開雙臂肢體表情豐富。記者謝進盛／攝影
黃偉哲參訪將開幕的南科考古館，張開雙臂肢體表情豐富。記者謝進盛／攝影
分享
工作人員忙內部最後粉刷收尾作業。記者謝進盛／攝影
工作人員忙內部最後粉刷收尾作業。記者謝進盛／攝影
分享
南科考古館內一景。記者謝進盛／攝影
南科考古館內一景。記者謝進盛／攝影
分享
國立台灣史前博物館南科考古館磅礡氣派建物外觀。記者謝進盛／攝影
國立台灣史前博物館南科考古館磅礡氣派建物外觀。記者謝進盛／攝影
分享

黃偉哲考古南科
【會員限定】登入拚手氣，好禮獎不完！_____________等你帶回家~

相關新聞

「石虎」翻版？ 官田農會為「水雉」盜圖風波鞠躬道歉

2019-10-15 13:08

傅大偉盼整治嘉市2大排水系統 工務處：將報前瞻經費

2019-10-15 17:35

北港苦人家屋漏雨水灌 寶島行善團暖心給新家

2019-10-15 16:57

林管處拆除么妹山莊違建 栽種原生物種復育山林

2019-10-15 15:36

故宮南院變嘉義大花園藝術基地 休館不休園

2019-10-15 12:56

八角亭大排便橋毀損重建流標4次 預計明年6月竣工

2019-10-15 12:18

斗南鎮里長因病去世 12月14日將補選

2019-10-15 11:50

搶特殊吉祥號碼汽車車牌 嘉義區監理所網路競標熱烈

2019-10-15 10:17

連假湧12萬遊客！台南水道博物館11燈座斷、展品遭扯壞

2019-10-15 09:28

自閉兒生命藝術創作 雲林縣長帶頭認購

2019-10-15 09:17

高麗菜秋冬盛產 3顆50元

2019-10-14 23:57

結盟味全龍 嘉市推運動經濟

2019-10-14 23:51

引用插畫未告知 台南官田農會致歉

2019-10-14 23:46

嘉義新港百農陳情 促增公糧收購價

2019-10-14 23:42

嘉義水上、南靖火車站 盼到電梯了

2019-10-14 23:38

國道客運要換地方 台南轉運站預計今年底試營運

2019-10-14 19:34

陳吉仲直接與青農對話 比立院質詢更精彩

2019-10-14 19:06

雲林麥寮空品紫爆 入秋最嚴重國家發警報

2019-10-14 18:46

未登記工廠處理 台南市府配套措施出爐

2019-10-14 18:12

為新港稻農發聲 立委陳明文將再向中央反映

2019-10-14 16:54

日本童軍代表拜會翁章梁 明年嘉縣與日本高中童軍互訪

2019-10-14 15:43

雲林社區深度旅遊年年被秒殺 月底受理報名手刀快搶

2019-10-14 13:58

總統隨扈架走陳情男子傷及無辜婦人 東道主林宜瑾慰問

2019-10-14 13:53

新港百位農民心聲 求公糧收購價提高5元

2019-10-14 13:27

暗夜驚魂！ 罕見保育毒蛇環紋赤蛇潛入茶廠嚇壞茶農

2019-10-09 09:52

他用一甲子功力 讓回收老家具變搶手拍賣品

2019-10-05 07:57

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00
看更多

熱門文章

看過來！2年前高雄「崩崖上的小學」現在變這樣

2019-10-14 20:21

綠島石朗50顆移植硨磲幼貝復育 竟全遭盜採一空

2019-10-15 10:34

大武營區將陸續搬遷 高榮總屏東分院下月初動工

2019-10-14 18:55

不甩「最差情境」 大巨蛋防災模擬修正通過

2019-10-14 18:22

八斗子到台北快捷公車1579首航 民眾：至少省15分鐘

2019-10-15 09:32

雙十連假台東湧入遊客35萬人次 創造逾7億商機

2019-10-14 18:06

基隆快捷公車1088、2088 不給3088竟是這原因

2019-10-14 21:07

未登記工廠處理 台南市府配套措施出爐

2019-10-14 18:12

大巨蛋火爆場面下強渡關山 都審修正通過

2019-10-14 19:38

彰化社頭山區再現鹿蹤 山友呼籲「別找秘境」

2019-10-14 20:25

42廠商將提供千個職缺 基隆今年最後一場大型徵才

2019-10-15 09:49

屏縣府駁回新園殯儀館申請 600陳情居民轉怒為喜

2019-10-14 18:08

好扯！北捷女廁衛生紙沾穢物 民眾碰到直呼：好噁心

2019-10-15 12:53

陳吉仲直接與青農對話 比立院質詢更精彩

2019-10-14 19:06

捷運民汐線新北端先做？ 柯文哲：不和台北連會變成盲腸線

2019-10-15 10:26

韓國瑜夜宿小琉球訂房詢問度高 業者：開心一天就好

2019-10-14 18:10

連假湧12萬遊客！台南水道博物館11燈座斷、展品遭扯壞

2019-10-15 09:28

汐民線會變盲腸線？ 新北：這2站考慮設電動步道轉乘

2019-10-15 14:01

美濃細妹仔就愛鄉居生活 家鄉開甜點店圓夢

2019-10-14 19:05

非營利幼兒園每月只要3500元 屏東縣到明年要擴充至16所

2019-10-14 18:11

雲林麥寮空品紫爆 入秋最嚴重國家發警報

2019-10-14 18:46

大巨蛋審議強渡關山 林洲民批過程草率匪夷所思

2019-10-14 20:26

桃園新屋永安漁港北岸 後湖溪獨木舟下水首航

2019-10-14 18:07

太惡劣！基隆田寮河15行道樹被環狀剝皮、砍斷

2019-10-15 15:08

國道客運要換地方 台南轉運站預計今年底試營運

2019-10-14 19:34

現任前任合作！新店里長請益前輩 增進在地服務

2019-10-15 11:44

高雄鼎金民族匝道10月18日起封閉一年 汽機車都要改道

2019-10-14 18:50

花壇唯一仿日式建築沒了！台灣寄生蟲醫學之父故居被拆

2019-10-15 15:38

沒休完假可換錢 明年起基市府聘僱人員比照公務人員

2019-10-15 13:38

石垣島美崎和牛 這家店吃得到

2019-10-14 23:30

影／玄！莫那魯道託夢後代稱濕冷 公所：墓真裂了

2019-10-15 16:27

影／傳統戲曲天王小生談女兒 本來不想讓她接棒演歌仔

2019-10-14 22:39

尷尬！大巨蛋要退縮多少空間 柯市府、遠雄霧煞煞

2019-10-15 12:12

議員母親質詢局長兒子 桃園議會上演母子詢答畫面

2019-10-15 13:33

興隆公宅啟用不到一年 住戶投訴竟近兩千件

2019-10-15 14:30

金廈通橋受關注 縣府：配合中央政策辦理

2019-10-14 21:08

不只汐止人受益 賴嘉倫：民生汐止線關係內湖民眾

2019-10-14 21:49

捷運民汐線興建遙遙無期？ 柯文哲秒回「是」

2019-10-15 00:09

捷運民汐線遙遙無期 李永萍諷高鐵南移一夕就定案

2019-10-14 20:14

環團及林淑芬質疑台東焚化廠 環保局逐一反駁

2019-10-14 21:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top