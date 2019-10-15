南大邀請芒果遊戲公司經理 分享「旅途中的奇幻想像」

2019-10-15 16:24 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ／即時報導



芒果遊戲公司經理張麒威，今天受邀到台南大學以「旅途中的奇幻想像」為題，講述他個人從事遊戲設計工作經驗、相關技巧及注意事項，希望透過實境遊戲勾起大家對生活環境、歷史好奇；他鼓勵在場師生能多多參與不同實境遊戲，發掘日常生活中的新奇，感受文化和歷史之美。

張麒威說「藉由一場奇幻而華麗的探險，讓人們體驗每個文化的美感」，他說，大家看待世界時應充滿想像的眼光，如此才能為那些蒙塵的古蹟賦予新的生命故事。

畢業於成功大學建築系研究所，張麒威是芒果遊戲公司共同創辦人，曾獲第八屆建築金磚獎冠軍、2014經濟部詠夢獎亞軍等是位跨界創業的青年才俊。

他說，把城市當作教室，遊戲作為課本，是他對芒果遊戲的期待，自己因著對實境遊戲喜愛與一群同好共同創立芒果遊戲。遊戲本身似乎並沒有足夠的理由成為被社會認可的產業，在多方思量下，決定將歷史文化結合實境遊戲，為民眾帶來深度地方導覽與沉浸式的活動體驗。