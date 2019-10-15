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重刑行不行？酒駕「重刑化」利大於弊？

嘉北國小「得來速」車道 家長接送好方便

2019-10-15 13:14聯合報 記者李承穎／嘉義市即時報導

嘉北國小設立「得來速」車道，讓家長方便接送孩子。圖／嘉北國小提供
嘉北國小設立「得來速」車道，讓家長方便接送孩子。圖／嘉北國小提供
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嘉義市嘉北國小引進「得來速」概念，在距離學校大門約50至60公尺的北側的側門，設計單行車道，讓家長將汽車開進校園內的接送區，學校正門、西側與南側側門則為機車接送區，「汽、機車分流」解決上、下學車輛擁擠、塞車等困擾，今年6月試行，原本每天約30幾台汽車，如今已增加到約150台汽車。

嘉北國小校園四周道路狹小，兩側又停滿車輛，加上學生人數多、學區家長多以汽、機車接送子女，上下學時段嘉北街的車流難以疏散，路邊停車導致行車空間限縮，嚴重時更有雙向阻塞。

嘉北國小校長趙季薇表示，「得來速」車道開放時間為每天早上上學時間，以及周二、周三全校大放學時間，雨天時，家長可開車入校園接送小孩，校方也安排總導護老師及職工協助撐傘，服務到位。

學務主任林炫宇指出，透過家長回饋所進行的成效評估顯示，有家長覺得若剛好遇到雨天，遵從老師引導轉進學校操場，讓小孩下車安全進學校,覺得很窩心。

家長反映，本來在嘉北街找不到地方停車，轉進學校操場，變得安全又放心，不用擔心被其他車輛按喇叭。更有家長認為，嘉北街很難停車接送小孩，容易阻塞，多一條便道，讓家長接送小孩更方便，感謝學校的用心。

校方表示，嘉北國小學生上放學交通以嘉北街及嘉南街為交通要道，學生上放學交通方式，汽車接送佔比20% ，約305人、機車接送佔比31%，約457人。

雖然「得來速」施行狀況良好，但校方也加強宣導管制家長勿逆向行駛、依規定單向通行等，並加強管理校內開放通行後，特別注意車輛及行人分道安全，以降低安全疑慮。

嘉北國小設立「得來速」車道，讓家長方便接送孩子。圖／嘉北國小提供
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嘉北國小設立「得來速」車道，讓家長方便接送孩子。圖／嘉北國小提供
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車道塞車嘉義
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