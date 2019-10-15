故宮南院變嘉義大花園藝術基地 休館不休園

2019-10-15 12:56 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ／嘉義即時報導



故宮南院開館近4年，博物館與園區開放休息時間相同，園區休館後不開放民眾休閒運動，引發周邊鄰居及嘉義人怨言，院長吳密察接地氣，推動友善故宮政策；故宮公告南院即日起休館不休園，為方便民眾休動，從清晨5點到半夜12點，園區全年開放，做為鄰居及嘉義人大花園，學子的藝術基地。

故宮南院正舉辦泰國月系列活動，還有人氣國寶肉形石及泰國藝術特展，張大千國寶廬山圖展，又有假日免費參觀，遊客人數大增，元月至今入館人數逾75萬人，國慶連假人潮滿滿，吳密察希望今年入館人數達百萬人次，故宮南院園區全年開放，嘉義人叫好。

故宮南院說，夜間光雕秀展演到11月10日止，南院以做鄰居及嘉義人大花園、學子藝術基地為目標，即日起開園時間周一到周日，凌晨5點到半夜12點，停車場周一全天候免費，周二至周日上午8點到晚間10點收費，過去園區不開放，是因未與民間ＢＯＴ廠商解約，另部分園區景觀未完成。

目前ＢＯＴ解約，景觀完工，園區有保全人員看守，設監視器，確保安全，提供民眾運動休閒，做文化地景大花園，園區占地70公頃，博物館主體建築20公頃，南院面積有近三座大安森林公園大，包括兩座人工湖泊至善湖和至德湖，除美麗湖光景色，還有知名藝術家草間彌生「南瓜精靈」、王文志「戲分茶」等大型藝術創作分布園區。