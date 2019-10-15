八角亭大排便橋毀損重建流標4次 預計明年6月竣工

2019-10-15 12:18 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ／雲林縣即時報導



雲林縣府工務處指出，便橋重建工程已順利決標，預計明年6月竣工。圖／縣府提供 分享 facebook 雲林縣崙背鄉草湖村八角亭大排上的引水閘門共構便橋，年久失修加上雨水沖刷，去年823水災嚴重毀損後拆除，重建工程歷經4次流標，終於在7月決標動工，預計明年6月完工。

縣府工務處長汪令堯說明，今年4月開始招標重建工程，縣府檢討期間多次流標的原因，認為與單價過低、施工計畫跟現狀不符等問題，加上近來混凝土價格上漲，導致廠商多觀望不敢投標。

汪令堯指出，縣府重盤檢討後，今年7月初已順利決標並正式開工，重建工程經費約1960萬元，工期330日、預定明年6月11日竣工。

行政院政務委員吳澤成、崙背鄉長李泓儀、鄉代表會主席蔡誌山、代表會副主席李居安、草湖村長林芳億等人，昨天在立委劉建國邀請下到現場勘查復建施工進度。

李泓儀等人說，八角亭大排引水閘門興建於1963年，當時設置一座4公尺寛便橋，讓地方居民通行，但50多年來引水閘門，早已無取水功能，也年久失修毀損。

他們提到，便橋橋墩及消能設施，也因長年被風雨侵襲早已不堪，去年水災後更是毀損成波浪橋，便橋對當地居民來，不僅往來村里道路，也是跨越濁水溪畔灌溉、務農的主要方式之一，地方都盼原地重建橋梁。