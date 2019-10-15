搶特殊吉祥號碼汽車車牌 嘉義區監理所網路競標熱烈

2019-10-15 10:17 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ／嘉義即時報導



嘉義區監理所上午起接連三天，舉辦代碼BAY的新式自用小型車號牌網路競標，最熱門的8888、6666等吉祥數字號牌，起標價為6000元，競標熱烈。圖／嘉義區監理所提供 分享 facebook 歡慶光輝十月，嘉義區監理所從上午8點到後天17日下午2點30分，接連3天舉辦代碼BAY的新式自用小型車號牌網路競標，號碼為BAY-0001至BAY-9999等共6560組號牌，其中最熱門的8888、6666等吉祥數字號牌，起標價為6000元，首日上午競標熱烈。

這次標售的熱門車牌號碼，有四個號碼一樣的鐵支牌6666，7777，8888，9999，也有諧音牌6688，6789等，吸引車主上網競標，後天競標結束，出最高價得標金額將揭曉。

嘉義區監理所說，這次車牌網路競標是今年唯一一次，本次代碼「BAY」有港灣、海灣之意，著名的舊金山灣、東京灣等地名即為此名詞，民眾可使用自然人憑證，加入監理服務網會員，即可在公告標售時段上

網參與競標屬意號牌，相關號牌起標、決標時間，可在「監理服務網」→號牌標售→標牌公告(網址：https://www.mvdis.gov.tw/m3-emv-plate/bid/announce)瀏覽查詢。

監理所表示，參加標牌得標者應在決標後24小時內，轉帳完成匯款，並於決標次日起3個月內申領牌照。除禁領牌照、禁止跨區(如有動產擔保設定)車輛外，均可跨區標選號牌。