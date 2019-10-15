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連假湧12萬遊客！台南水道博物館11燈座斷、展品遭扯壞

2019-10-15 09:28聯合報 記者吳淑玲／台南即時報導

國定古蹟台南山上花園水道博物館在雙十國慶開幕，4天連假湧進逾12萬名遊客，成為全國最紅的觀光景點之一，但遊客破壞行為也令文化局相當心痛，園區有不少景觀燈柱被坐斷，也有裝置藝術遭毀損，還有民眾攀爬護欄進場等亂象，文化局長葉澤山說，相信只是少數人的行為，但也請市民發揮公德心共同維護。

台南水道博物館連假吸引12萬遊客，園區不少矮燈被坐斷。圖／文化局提供
台南水道博物館連假吸引12萬遊客，園區不少矮燈被坐斷。圖／文化局提供
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台南市文化局在連假過後巡視園區，盤點毀損狀況，矮燈柱折斷了11支，另裝置藝術的亮片，也在遊客穿梭、碰撞下掉落，園區內的草皮，也踐踏受損嚴重，另外就是垃圾量相當多，文化局長葉澤山說，台南水道博物館佔地有56公頃，目前僅有16名人力維護，工作人員光是清理垃圾，都走到「鐵腿」，非常辛苦，呼籲大家把垃圾帶走，就能減少工作人員的工作量。

台南山上花園水道博物館是日據時期台南水道，是台灣最早期的自來水設施，見證台灣公共衛生的里程碑，不論在歷史意義或工業技術上，都很有看頭，加上佔地全國最大的國定古蹟，老樹綠草皮加上紅磚古蹟建築，在國慶連假開幕就爆紅，10月11日優人神鼓的開幕表演及一系列活動帶動下吸引下，單日就湧入4.3萬人。

文化局長葉澤山指出，連假過後檢討遊客反應，在交通上因啟動接駁車，遊客雖多但交通大致順暢，園區內的碎石步道也將全面改為高壓連鎖磚步道，方便遊客行走，以增加輪椅，方便長者遊客，也會檢討是否增加戶外座椅，及增加兒童遊戲設施，另園區廣大很適合野餐，歡迎民眾隨時自備餐點在樹下草皮，享受整個園區的悠閒氛圍。

文化局指出，近百年花園水道博物館，斥資約3.9億元進行古蹟修復，環境營造不易，希望民眾珍惜。開園第1周，台南市民免費進場，持續至明天（16日）還有一天市民免費，請把握機會。

至於有民眾建議比照奇美博物館戶外不收費，葉澤山說，奇美博物館戶外是台南都會公園，市府沒有收租金，由奇美認養開放給市民使用，但台南水道博物館光是草皮環境維護費就很驚人，市民收費50元，外縣市100元，不多的收費可以維護環境永續。

台南水道博物館連假吸引12萬遊客，帶來垃圾量驚人，工作人員不斷清理垃圾。圖／文化...
台南水道博物館連假吸引12萬遊客，帶來垃圾量驚人，工作人員不斷清理垃圾。圖／文化局提供
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台南水道博物館連假吸引12萬遊客，園區藝術品亮片被扯落。圖／文化局提供
台南水道博物館連假吸引12萬遊客，園區藝術品亮片被扯落。圖／文化局提供
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台南水道博物館連假吸引12萬遊客，工作人員檢視園區被破壞的矮燈。圖／文化局提供
台南水道博物館連假吸引12萬遊客，工作人員檢視園區被破壞的矮燈。圖／文化局提供
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奇美博物館文化局國定古蹟
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