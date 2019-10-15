親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

19日來台灣！打完二戰蹲博物館 英噴火戰機再升空

一個西德家庭的東德記憶：柏林圍牆倒下後的30年

自閉兒生命藝術創作 雲林縣長帶頭認購

2019-10-15 09:17聯合報 記者蔡維斌／雲林即時報導

身心障礙創作畫展在雲林記憶Cool虎尾出張所開展，雲林縣長張麗善帶頭買畫，獲企業...
身心障礙創作畫展在雲林記憶Cool虎尾出張所開展，雲林縣長張麗善帶頭買畫，獲企業回響，鼓勵身心障者創業。記者蔡維斌／攝影
分享
為提升身心障礙者創業或就業，雲林縣府推出「創業諮詢輔導服務實施計畫」設立青創基金，台灣公益CEO協會與小光點畫廊今天辦理「看見小光點-寫生趣」，多位身心障礙者畫家的創作，美麗的畫作別具一格，縣長張麗善也選購兩畫，並鼓勵身心障礙者能夠走出來，不論是就業或創業，政府一定會給予全力的支持，協助實踐夢想

透過該計畫經專業業師等相關單位輔導並通過審核者，每案能獲得30至200萬元不等基金，預計明年元月開跑。台灣公益CEO協會與小光點畫廊今天舉辦「看見小光點-寫生趣」小畫展，並進行認購。

雲林縣長張麗善一口氣認購了兩幅，一幅是自閉症與馬凡氏症畫家謝建鋒的《城郊》，另幅是脊椎損傷的口畫家陳華國的《提攜》，而永農公司董事長吳永農等企業主也認購收藏了多幅其他畫家的畫作。

小光點畫廊發起人李佳鎂本身是先天重型海洋性貧血，需終生輸血、補充排鐵劑，否則隨時可能中風，讓她比一般人更了解生命的可貴，2015年獲「總統教育獎」，2017年在網路上成立「小光點畫廊」幫助身心障礙者展售畫作。

李佳鎂邀大家走進身心障礙者的藝術世界，她說，身心障友很需要陪伴及社會的支持，以熱情創作，充滿對生命的期待，多多認購收藏就是最好的支持，可鼓勵障友信心。

張麗善說，為提升身心障礙者創業或就業，今年度除既有的身心障礙者創業貸款利息補貼，更推出「創業諮詢輔導服務實施計畫」，安排創業顧問從創業諮詢、創業可行性的評估及後續申請各類創業資金等，一路陪伴身心障礙者協助他們創業就業，實踐夢想，青創基金明年元月正式開跑，經審核通過每案能獲得30至200萬元不等基金支持。

縣勞工處長張世忠表示，縣府結合民間力量給身心障友更多揮灑夢想的機會，在創業輔導過程中發現有些人更適合進入職場，縣府也提供「身心障礙者職業重建服務」，透過個案管理員一案到底的服務，幫助身心障礙者找到工作。

身心障礙者創業畫展有許多藝術品和手工藝，值得大家認購。記者蔡維斌／攝影
身心障礙者創業畫展有許多藝術品和手工藝，值得大家認購。記者蔡維斌／攝影
分享
身心障礙創作畫展在雲林記憶Cool虎尾出張所開展，雲林縣長張麗善帶頭買畫並選購各...
身心障礙創作畫展在雲林記憶Cool虎尾出張所開展，雲林縣長張麗善帶頭買畫並選購各種創作品，獲企業回響，鼓勵身心障者創業。記者蔡維斌／攝影
分享
身心障礙創作畫展在雲林記憶Cool虎尾出張所開展，雲林縣長張麗善帶頭買畫，獲企業...
身心障礙創作畫展在雲林記憶Cool虎尾出張所開展，雲林縣長張麗善帶頭買畫，獲企業回響，鼓勵身心障者創業。記者蔡維斌／攝影
分享

創業夢想張麗善
【會員限定】登入拚手氣，好禮獎不完！_____________等你帶回家~

相關新聞

連假湧12萬遊客！台南水道博物館11燈座斷、展品遭扯壞

2019-10-15 09:28

搶特殊吉祥號碼汽車車牌 嘉義區監理所網路競標熱烈

2019-10-15 10:17

高麗菜秋冬盛產 3顆50元

2019-10-14 23:57

結盟味全龍 嘉市推運動經濟

2019-10-14 23:51

引用插畫未告知 台南官田農會致歉

2019-10-14 23:46

嘉義新港百農陳情 促增公糧收購價

2019-10-14 23:42

嘉義水上、南靖火車站 盼到電梯了

2019-10-14 23:38

國道客運要換地方 台南轉運站預計今年底試營運

2019-10-14 19:34

陳吉仲直接與青農對話 比立院質詢更精彩

2019-10-14 19:06

雲林麥寮空品紫爆 入秋最嚴重國家發警報

2019-10-14 18:46

未登記工廠處理 台南市府配套措施出爐

2019-10-14 18:12

為新港稻農發聲 立委陳明文將再向中央反映

2019-10-14 16:54

日本童軍代表拜會翁章梁 明年嘉縣與日本高中童軍互訪

2019-10-14 15:43

雲林社區深度旅遊年年被秒殺 月底受理報名手刀快搶

2019-10-14 13:58

總統隨扈架走陳情男子傷及無辜婦人 東道主林宜瑾慰問

2019-10-14 13:53

新港百位農民心聲 求公糧收購價提高5元

2019-10-14 13:27

路殺毛小孩遺體被當廢棄物動保團體要求比照北市善後

2019-10-14 11:47

「最不友善車站」電梯完工 11月讓通勤族更方便

2019-10-14 11:40

反賄「郵」你 郵務汽機車穿梭台南大街小巷反賄選

2019-10-14 11:34

台南大學師生參與社區資源調查 將出版成北區區志

2019-10-14 09:33

中尉情報官退伍澳洲攻碩士 白河警員不平凡人生

2019-10-14 07:26

暗夜驚魂！ 罕見保育毒蛇環紋赤蛇潛入茶廠嚇壞茶農

2019-10-09 09:52

他用一甲子功力 讓回收老家具變搶手拍賣品

2019-10-05 07:57

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00
看更多

熱門文章

看過來！2年前高雄「崩崖上的小學」現在變這樣

2019-10-14 20:21

地板為什麼一直30多度？ 樓下在挖礦 政府管不了

2019-10-14 14:17

民生汐止線遙遙無期？ 柯文哲果斷秒回「是」

2019-10-14 11:57

苗栗部分區域16、17日停水 水公司籲用戶注意

2019-10-14 16:16

1579國道客運明上路 林右昌：首都多花1億買新車

2019-10-14 15:49

影／高雄彌陀漯底路出現「魚墳場」 臭到令人作嘔

2019-10-14 12:33

大武營區將陸續搬遷 高榮總屏東分院下月初動工

2019-10-14 18:55

不甩「最差情境」 大巨蛋防災模擬修正通過

2019-10-14 18:22

注意！串連新莊板橋的新月橋 今起半封閉施工69天

2019-10-14 13:47

影／台東富岡外海幽靈船 今天勘驗確認是外國海漂船

2019-10-14 12:31

雙十連假台東湧入遊客35萬人次 創造逾7億商機

2019-10-14 18:06

大巨蛋火爆場面下強渡關山 都審修正通過

2019-10-14 19:38

「最不友善車站」電梯完工 11月讓通勤族更方便

2019-10-14 11:40

她存私房錢20年263萬元捐救護車 造福人群

2019-10-14 13:33

捷運民汐線要等柯文哲有空 侯友宜回應了

2019-10-14 15:53

檢舉亂丟菸蒂台東開罰365萬 檢舉獎金逾200萬

2019-10-14 16:57

屏縣府駁回新園殯儀館申請 600陳情居民轉怒為喜

2019-10-14 18:08

彰化社頭山區再現鹿蹤 山友呼籲「別找秘境」

2019-10-14 20:25

未登記工廠處理 台南市府配套措施出爐

2019-10-14 18:12

陳吉仲直接與青農對話 比立院質詢更精彩

2019-10-14 19:06

基隆快捷公車1088、2088 不給3088竟是這原因

2019-10-14 21:07

韓國瑜夜宿小琉球訂房詢問度高 業者：開心一天就好

2019-10-14 18:10

非營利幼兒園每月只要3500元 屏東縣到明年要擴充至16所

2019-10-14 18:11

雲林麥寮空品紫爆 入秋最嚴重國家發警報

2019-10-14 18:46

大巨蛋審議強渡關山 林洲民批過程草率匪夷所思

2019-10-14 20:26

美濃細妹仔就愛鄉居生活 家鄉開甜點店圓夢

2019-10-14 19:05

桃園新屋永安漁港北岸 後湖溪獨木舟下水首航

2019-10-14 18:07

八斗子到台北快捷公車1579首航 民眾：至少省15分鐘

2019-10-15 09:32

新港百位農民心聲 求公糧收購價提高5元

2019-10-14 13:27

爭取2030亞運 柯文哲：跟侯友宜講用「雙北名義」申請

2019-10-14 11:16

不認「吸安」是失言 柯文哲嗆：吸安體力也不會好

2019-10-14 11:14

彰化流浪狗「精準捕捉」失守 收容所爆棚志工曝慘況

2019-10-14 15:56

搭公車不太夠 南投敬老愛心卡有機會擴增這服務

2019-10-14 17:44

一日雙塔「吸安」失言惹議 議員要求柯文哲驗尿

2019-10-14 10:49

高雄鼎金民族匝道10月18日起封閉一年 汽機車都要改道

2019-10-14 18:50

大巨蛋2022年前完工？柯文哲首度鬆口：有機會

2019-10-14 12:40

雲林社區深度旅遊年年被秒殺 月底受理報名手刀快搶

2019-10-14 13:58

影／傳統戲曲天王小生談女兒 本來不想讓她接棒演歌仔

2019-10-14 22:39

大巨蛋都審今強度關山？ 柯文哲：遠雄要認真考試

2019-10-14 11:32

金廈通橋受關注 縣府：配合中央政策辦理

2019-10-14 21:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top