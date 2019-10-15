自閉兒生命藝術創作 雲林縣長帶頭認購

2019-10-15 09:17 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ／雲林即時報導



身心障礙創作畫展在雲林記憶Cool虎尾出張所開展，雲林縣長張麗善帶頭買畫，獲企業回響，鼓勵身心障者創業。記者蔡維斌／攝影 分享 facebook 為提升身心障礙者創業或就業，雲林縣府推出「創業諮詢輔導服務實施計畫」設立青創基金，台灣公益CEO協會與小光點畫廊今天辦理「看見小光點-寫生趣」，多位身心障礙者畫家的創作，美麗的畫作別具一格，縣長張麗善也選購兩畫，並鼓勵身心障礙者能夠走出來，不論是就業或創業，政府一定會給予全力的支持，協助實踐夢想。

透過該計畫經專業業師等相關單位輔導並通過審核者，每案能獲得30至200萬元不等基金，預計明年元月開跑。台灣公益CEO協會與小光點畫廊今天舉辦「看見小光點-寫生趣」小畫展，並進行認購。

雲林縣長張麗善一口氣認購了兩幅，一幅是自閉症與馬凡氏症畫家謝建鋒的《城郊》，另幅是脊椎損傷的口畫家陳華國的《提攜》，而永農公司董事長吳永農等企業主也認購收藏了多幅其他畫家的畫作。

小光點畫廊發起人李佳鎂本身是先天重型海洋性貧血，需終生輸血、補充排鐵劑，否則隨時可能中風，讓她比一般人更了解生命的可貴，2015年獲「總統教育獎」，2017年在網路上成立「小光點畫廊」幫助身心障礙者展售畫作。

李佳鎂邀大家走進身心障礙者的藝術世界，她說，身心障友很需要陪伴及社會的支持，以熱情創作，充滿對生命的期待，多多認購收藏就是最好的支持，可鼓勵障友信心。

張麗善說，為提升身心障礙者創業或就業，今年度除既有的身心障礙者創業貸款利息補貼，更推出「創業諮詢輔導服務實施計畫」，安排創業顧問從創業諮詢、創業可行性的評估及後續申請各類創業資金等，一路陪伴身心障礙者協助他們創業就業，實踐夢想，青創基金明年元月正式開跑，經審核通過每案能獲得30至200萬元不等基金支持。