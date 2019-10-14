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國道客運要換地方 台南轉運站預計今年底試營運

2019-10-14 19:34聯合報 記者鄭維真／即時報導

位於台南公園對面的台南轉運站從去年3月開工到今年6月完工，即將點交給營運得標廠商，台南市長黃偉哲今天前往視察，預計年底開始試營運，明年1月6日正式啟用，期許能有效減輕台南火車站周邊道路尖峰時刻的交通壅塞問題。

黃偉哲表示，即將點交營運的台南轉運站工程，未來將成為台南交通與文創的新亮點。在交通方面，將國道客運引入轉運站，不僅減少交通壅塞，另一方面也保障乘客上下車的安全，對周邊交通、車流疏導以及民眾安全都能有效提升。

黃偉哲說，台南轉運站的建築設計已經入圍國際知名的世界建築獎2019WAF「交通運輸類」決選名單，這次獲得世界級建築大獎青睞，進一步提升台南的國際能見度。

交通局長王銘德表示，「台南轉運站」是運用原兵配廠公有土地所規畫建置的國道綜合轉運站，基地面積2.64公頃，建置經費為新台幣1億2347萬元，考量原基地下方為清領時期的鎮署遺構，為避免深開挖損及歷史遺構，並與周邊百年歷史台南公園、321文藝聚落景觀相融合，設計時即朝淺基礎與輕量化規畫，並以綠建材及可回收之鋼構、貨櫃作為轉運站主體構造。

王銘德說，轉運站的主站體使用貨櫃堆疊，創造出候車、售票、商業及辦公空間，另外挑高中庭候車廣場，採通風良好的開放空間減少空調使用，並有效安排場內動線，透過各種運具分流，發揮轉運站轉乘接駁效能，是一座兼具交通運輸、友善環境、環保節能、公有資產活化等多面向的國道綜合轉運站。

台南轉運站預計今年底試營運，明年初啟用。記者鄭維真／攝影
台南轉運站預計今年底試營運，明年初啟用。記者鄭維真／攝影
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國道客運黃偉哲
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