陳吉仲直接與青農對話 比立院質詢更精彩

2019-10-14 19:06 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ／雲林即時報導



農委會主委陳吉仲率領農糧署、農業金融局等相關主管應立委蘇治芬、劉建國邀請，今天和雲林青農直接對話，針對現行農政缺失和不足，包括缺工、農機設施補助、農業保險到花生混充進口等，討論十分熱烈，連剛畢業的實習農民也挺身小農加薪疾聲建言，官民暢所欲言，共為新農開創新路。

「外國脫膜花生混充進口很嚴重！」全國落花生協會理事長丁明貴說，國外脫殼花生進口打擊本產花生，愈來愈嚴重，因本產脫殼花生每台斤80多元，進口只要50幾元且供應穩定，目前有超過9成的罐頭花生都採用進口，尤其更有脫膜混充進口，政府不能再坐視。

幾位青農也說，小型農機補助不應限縮機種，尤其最近推出大型農機補助政策，以雲林而言還得透過農團組織或農會申請，所去年也才補助3台，杯水車薪。此外缺工嚴重，逃逸外勞搶手，以農會員工員額比率分配外勞人數，不敷所需，政府當大量開放農村外勞。

有農民也說，受災農民沒獲得應有的災損保險理賠應改善。今年剛從東海生技系畢業毅然從農的廖慶迪說，實習新農基本薪資應提高，否則大家想有去有冷氣的超商，也不願務農。

陳吉仲面對青農面臨諸多問題逐一答覆，針對大型農機超過百萬元的補助絕不限額，也沒規定要透過任何農團，農民可直接向農糧署申請，他當場拍胸脯保證並要大家錄影為證，引來全場笑聲，他並說，明年將全面推動農校生下田實作支薪，以培養真正新農民。

至於缺工係因考量本國勞工總量，否則農委會不會限縮，不過陳吉仲說會採滾動式調整人力供應。立委蘇治芬則說，雲林率先推行農校生實習直升大學已獲好評，值得農委會參考，但若要改變台灣農業結構，她推出農業金三角，整合並徹底調整政府、農會、農民才是藥方，否則產銷和價格永遠難以好轉。

劉建國則否定外勞好用的說法，並當場踢爆非法外勞已在侵蝕台灣農業。此言獲農民呼應，有人進一步爆料目前非法外勞已成集團反過頭來打擊或綁架本國農民，情況已在各地開始發燒，是台灣農業的新問題。