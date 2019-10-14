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4天2死！外送員是承攬還是僱傭制 到底誰來管？

為新港稻農發聲 立委陳明文將再向中央反映

2019-10-14 16:54聯合報 記者陳玫伶／即時報導

嘉義縣新港鄉農民今天向中央陳情，要求政府提高公糧收購價3到5元，讓農民生活過得下去，立委陳明文表示今年初已向中央爭取調高收購價，預計本月18日立委總質詢時，再向行政院長蘇貞昌表達民眾的訴求。

陳明文表示，今年受稻熱病影響，稻作產量普遍不佳，今年2月已向中央爭取調高公糧收購價1元，並要求調高收購數量，陳吉仲答應提高一期稻作的總收購數量，從去年的每公頃6200公斤大幅增加至每公頃8000公斤。

嘉義縣議員陳文忠表示，提高公糧收購價的事情已經談了3年多，今年6月時，農委會主委陳吉仲到新港與農民協調，表示會與中央提出民眾訴求，將公糧收購價提高1元。

陳文忠說，但是8月到台北向蔡英文總統談論這件事時，陳吉仲卻變更說法，改為增加農用農地補助每公頃1萬元，並預計今年後半年支付，但至今地主還沒拿到此補助款，且農民多為佃農，農業用地大多是向地主租借來的，即使增加農地補助款也無法幫助到他們。

稻農權益促進會代表楊宗耀表示，政府對勞工有基本工資的保障，但對最底層的農民卻愛搭不理，嘉義縣是農業大縣，農民占大多數，如果政府無法聽取民眾訴求，那他們也只能用選票逼迫政府下台，以改善他們的生活。

稻農權益促進會代表楊宗耀表示，去年第二期稻米的淨收入僅一萬多，不符農民生活需求。...
稻農權益促進會代表楊宗耀表示，去年第二期稻米的淨收入僅一萬多，不符農民生活需求。記者陳玫伶／攝影
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農民陳吉仲嘉義陳明文農地
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