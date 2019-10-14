為新港稻農發聲 立委陳明文將再向中央反映

2019-10-14 16:54 聯合報 記者 聯合報 記者 陳玫伶 ／即時報導



嘉義縣新港鄉農民今天向中央陳情，要求政府提高公糧收購價3到5元，讓農民生活過得下去，立委陳明文表示今年初已向中央爭取調高收購價，預計本月18日立委總質詢時，再向行政院長蘇貞昌表達民眾的訴求。

陳明文表示，今年受稻熱病影響，稻作產量普遍不佳，今年2月已向中央爭取調高公糧收購價1元，並要求調高收購數量，陳吉仲答應提高一期稻作的總收購數量，從去年的每公頃6200公斤大幅增加至每公頃8000公斤。

嘉義縣議員陳文忠表示，提高公糧收購價的事情已經談了3年多，今年6月時，農委會主委陳吉仲到新港與農民協調，表示會與中央提出民眾訴求，將公糧收購價提高1元。

陳文忠說，但是8月到台北向蔡英文總統談論這件事時，陳吉仲卻變更說法，改為增加農用農地補助每公頃1萬元，並預計今年後半年支付，但至今地主還沒拿到此補助款，且農民多為佃農，農業用地大多是向地主租借來的，即使增加農地補助款也無法幫助到他們。