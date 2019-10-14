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日本童軍代表拜會翁章梁 明年嘉縣與日本高中童軍互訪

2019-10-14 15:43聯合報 記者魯永明／嘉義即時報導

台日友好，童軍加強交流，日本童軍滋賀連盟代表團上午到嘉義縣府，拜會縣長翁章梁，翁章梁與日本童軍總會國際委員長嶋田寬達成協議，明年初開啟雙邊高中童軍首度互訪，翁章梁邀請滋賀連盟代表團，明年元月18至22日訪台，參加在國立民雄農工舉辦的全國高中職童軍大露營活動。

日本童軍總會國際委員長嶋田寬與日本童軍滋賀連盟代表團安居祐治等5人，由台灣童軍總會秘書長蘇德祥及民雄農工校長鍾順水陪同，拜會翁章梁，雙方約定明年1月18日，在嘉義縣舉辦的全國高中職童軍大露營，童軍首次交流，嘉縣將以Homestay方式，讓來訪日本高中生體驗台灣社會文化，嘉縣也安排高中童軍回訪。

蘇德祥說，目前台日童軍交流大多數在都會區，桃園與兵庫縣交流就是成功範例，高雄市與福岡童軍也開始交流，另有台中市與靜岡、基隆市與長野童軍交流，今天又促成嘉義縣與滋賀互訪，日本很多童軍連盟期待與台灣各縣市童軍交流。

日本童軍滋賀連盟參訪團昨天參訪嘉縣績優童軍團同濟高中複式童軍團，參觀故宮南院、北回歸線標誌公園等景點，與嘉義縣童軍團長、服務員及童軍會理監事座談，對嘉縣與日本滋賀縣兩地童軍加強交流達成共識。翁章梁說，童軍活動是國際交流，歡迎世界各地童軍來嘉義，鼓勵嘉義孩子走出去，拓展視野。

日本童軍總會國際委員長嶋田寬（左二）與日本童軍滋賀連盟代表團安居祐治（左一）等人...
日本童軍總會國際委員長嶋田寬（左二）與日本童軍滋賀連盟代表團安居祐治（左一）等人拜會嘉義縣長翁章梁（右二）翁致贈阿里山高山茶伴手禮。圖／縣府提供
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日本童軍總會國際委員長嶋田寬（前左二）與日本童軍滋賀連盟代表團安居祐治（前左一）...
日本童軍總會國際委員長嶋田寬（前左二）與日本童軍滋賀連盟代表團安居祐治（前左一）等人拜會嘉義縣長翁章梁（前中）。圖／縣府提供
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嘉義翁章梁露營
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