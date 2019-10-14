雲林社區深度旅遊年年被秒殺 月底受理報名手刀快搶

2019-10-14 13:58 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雅玲 ／雲林縣即時報導



雲林縣社區深度文化之旅每年一推出即遭秒殺，今年結合在地5個社區的私房秘境，推出1條二日遊及5條一日遊套裝遊程，費用從800至2800元不等，即將在10月25日公告及受理報名，去年向隅的民眾，記得把握報名時間。

雲林縣府文化處副處長陳美燕表示，每年社區深度文化之旅一開放報名就被秒殺，相當受到外地遊客歡迎，今年新推出、由古坑鄉大埔社區策劃辦理的「嚮往的農村生活假期－一輩子，至少要當一次筍友！」一日遊程，將在12月1日及12月7日辦理2梯次。

大埔社區理事長張和賢表示，為結合在地物產，推動深度農事生活體驗，這次社區特別推出屬於在地、最道地的社區麻竹筍與柳丁產業文化之旅，在地種植麻竹筍的「筍公、筍婆」，都有自己料理的私房祕訣，透過第一手互動，讓社區的筍公筍婆當專業老師帶領民眾用傳統方式製作醬筍。

雲林縣長張麗善表示，今年度從11月中至12月底，結合古坑大埔社區、虎尾北溪社區、水林尖山腳社區、四湖萡東社區、雲林縣友善農業推展協會私房秘境，推出套裝遊程，可以喝一杯再忙都要享受的總統級國宴咖啡、親身體驗友善土地的農事、走訪山中魷魚絲的故鄉、在柳丁樹下採收柳丁、享用阿嬤的割稻飯、參與一年一度季節限定的蔗糖及海口烏魚季，從玩樂中體驗雲林豐富物產。