新港百位農民心聲 求公糧收購價提高5元

2019-10-14 13:27 聯合報 記者 聯合報 記者 陳玫伶 ／嘉義縣即時報導



嘉義縣新港鄉約100多位農民今天至新港鄉公所陳情，要求將稻米公糧收購價提高3至5元，稻農權益促進會代表楊宗耀表示，稻米公糧收購價已8年未漲，但肉燥飯、發糕、碗粿等米製品都漲價了，農民的收入入不敷出，隨著第二期稻作即將收成，中央政府再不提高價格，農民恐會用選票將蔡英文政府拉下台。

楊宗耀說，稻米收購價從100年至今都沒有再漲過，但一例一修之後，物價飛漲，與多位議員、立委反映過後，雖然他們回應會再幫忙爭取，但卻一直沒有回音。

楊宗耀表示，稻米一年收成兩期，以去年的成本計算，不包含農民工資，每期必須支出12,600元，但收入卻只有13,724元，等同於辛辛苦苦工作半年，卻只淨賺10,640元，現在公糧的收購價平均23.2元，如果能比照馬英九時期，公糧每公斤多5元，農民的收入其實也還不到基本工資的一半，但至少生活會比較過得去。

鄉長林茂盛表示，即使每公斤多5元其實對農民還是很沒保障，應該要漲6元比較合理。