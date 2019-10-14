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新港百位農民心聲 求公糧收購價提高5元

2019-10-14 13:27聯合報 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導

嘉義縣新港鄉約100多位農民今天至新港鄉公所陳情，要求將稻米公糧收購價提高3至5元，稻農權益促進會代表楊宗耀表示，稻米公糧收購價已8年未漲，但肉燥飯、發糕、碗粿等米製品都漲價了，農民的收入入不敷出，隨著第二期稻作即將收成，中央政府再不提高價格，農民恐會用選票將蔡英文政府拉下台。

楊宗耀說，稻米收購價從100年至今都沒有再漲過，但一例一修之後，物價飛漲，與多位議員、立委反映過後，雖然他們回應會再幫忙爭取，但卻一直沒有回音。

楊宗耀表示，稻米一年收成兩期，以去年的成本計算，不包含農民工資，每期必須支出12,600元，但收入卻只有13,724元，等同於辛辛苦苦工作半年，卻只淨賺10,640元，現在公糧的收購價平均23.2元，如果能比照馬英九時期，公糧每公斤多5元，農民的收入其實也還不到基本工資的一半，但至少生活會比較過得去。

鄉長林茂盛表示，即使每公斤多5元其實對農民還是很沒保障，應該要漲6元比較合理。

嘉義縣政府農業處農務科表示，公糧收購由中央政府統一處理，地方政府即使很想幫忙卻愛莫能助，雖然新港農會推動黑豆契作，但因為新港販售的黑豆價格比國外價格還高，末端通路無法負荷，所以今年先暫停收購，等同於農民已經沒有退路，也無法種植其他作物替代。

嘉義縣新港鄉百位稻作農民今天前往鄉公所陳情，要求中央提高公糧收購價。記者陳玫伶／...
嘉義縣新港鄉百位稻作農民今天前往鄉公所陳情，要求中央提高公糧收購價。記者陳玫伶／翻攝
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稻農權益促進會代表楊宗耀表示，比對去年的支出與收入，淨毛利每半年也只賺到1萬多，...
稻農權益促進會代表楊宗耀表示，比對去年的支出與收入，淨毛利每半年也只賺到1萬多，等同於沒賺到多少錢。記者陳玫伶／攝影
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