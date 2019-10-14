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路殺毛小孩遺體被當廢棄物動保團體要求比照北市善後

2019-10-14 11:47聯合報 記者魯永明／嘉義即時報導

路殺毛小孩頻傳，目前地方政府都將犬貓遺體視為廢棄物與垃圾一起火化，不尊重動物生命權遭動保人士批評，嘉義縣六腳鄉六南社區發展協會理事長楊清鎮、辜淑珍夫妻，日前在社區道路發現2隻遭撞死幼犬，主動裝袋安葬燒紙錢，祈望小生命安息，朴子市文化里長楊石旭貼臉書，稱讚說「行善最高境界是引路，不是施捨」，他們夫妻做到了；網友紛紛按讚。

楊石旭說 ，楊清鎮夫妻開車經六南村產業道路，看到2隻被車撞死毛小孩，原本打算就地掩埋，因有急事要到外地處理，接近中午，返程看到毛小孩屍體依舊躺路旁，不忍遺體曝露荒野，拿飼料袋將遺體裝好，在附近掩埋燒紙錢，希望毛小孩一路好走，雖徒手之勞，顯示夫婦愛心，俗話說，勿以善小而不為，只要是好事，做就對了！

楊石旭認為，路殺毛小孩的遺體，不宜視為廢棄物與垃圾放一起火化，北市環保局尊重動物生命提升服務，與動保處訂定「臺北市街道犬貓遺體處理作業流程」，讓牠們尊嚴地走完最後一程，值得學習。

嘉縣家畜疾病防治所說，路殺犬屍目前作法視為廢棄物，交清潔隊處理，民眾發現可向清潔隊通報，動保人員出外執勤發現路殺犬屍會帶回埋葬；環保局說，嘉縣未比照北市處理犬屍，由清潔隊帶回火化。

嘉市動物守護協會理事長吳育才說，協會每月處理縣市20件路殺犬貓遺體，尊嚴善後火化處理，動物生命權意識抬頭，建議比照北市做法尊嚴善後，北市做法，接獲通報有路殺犬貓遺體，清潔隊會用「犬貓遺體專用箱」盛裝後運至冰櫃冰存，通報動保處派員掃描晶片，有晶片遺體通知飼主，飼主意願領回或付費委託動保處轉由專業寵物殯葬業處理後事；沒晶片遺體，由環保局委託專業寵物殯葬業處理後事。

嘉市動物守護協會每月處理縣市20件路殺犬貓屍，尊嚴善後，火化處理。圖／吳育才 提...
嘉市動物守護協會每月處理縣市20件路殺犬貓屍，尊嚴善後，火化處理。圖／吳育才 提供
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嘉義縣六腳鄉六南社區發展協會理事長楊清鎮、辜淑珍夫妻，日前在社區道路發現2隻遭撞...
嘉義縣六腳鄉六南社區發展協會理事長楊清鎮、辜淑珍夫妻，日前在社區道路發現2隻遭撞死幼犬，主動裝袋安葬燒紙錢，朴子市文化里長楊石旭貼臉書，稱讚他們夫婦善行。圖／ 楊石旭提供
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