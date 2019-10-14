親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

中職／林岳平接任獅隊教頭 蘇泰安：他勇於承擔

反賄「郵」你 郵務汽機車穿梭台南大街小巷反賄選

2019-10-14 11:34聯合報 記者黃宣翰／台南即時報導

明年總統和立委大選逼近，台南地檢署和台南郵局合作反賄選，105輛郵務汽、禨車張貼反賄選標語海報、檢舉專線電話磁貼，郵務車遞送郵件時，穿梭大街小巷，深入偏僻地區，讓民眾能夠更便利獲悉檢舉賄選管道，將反賄選資訊遍布台南各地區。

台南郵局各支局也廣泛利用跑馬燈播放反賄選文字，讓民眾前往郵局洽辦業務之際，能夠接觸到更多反賄選資訊。這場名為『反賄「郵」你~檢舉CALL ME』活動，今天上午10點多在台南郵局舉行，現場並舉行「按讚送郵票」活動邀請民眾加入「台南地檢署臉書官方粉絲團」按讚，並留言「府城垣i幸福，攜手反賄選」可獲得限量版反賄選郵票乙份，限量200份，現場贈完為止。

台南地檢署檢察長林錦村說，郵局在台南府城據點多，提供郵務、儲匯、壽險等業務，非當貼近民眾生活，長期以來提供市民誠信且有效率的服務品質，可靠、值得信賴形象深植民心，很感謝台南郵局局長黃良江共同呼籲民眾拒絕賄選。

林錦村表示，南檢從2011年至2019年，共接獲檢舉賄選案件48件，頒發檢舉獎金2390萬元，檢舉人身分絕對加以保密，明年大選最高檢舉獎金1500萬元，請大家發揮公民責任，勇於檢舉賄選。如發現賄選情事，可打檢舉專線「0800-024-099」撥通後按4。

台南郵局並印製反賄選郵票，配合南檢宣導反賄選。記者黃宣翰／攝影
台南郵局並印製反賄選郵票，配合南檢宣導反賄選。記者黃宣翰／攝影
分享
台南郵局郵務汽、禨車張貼反賄選標語海報、檢舉專線電話磁貼，將反賄選和檢舉賄選資訊...
台南郵局郵務汽、禨車張貼反賄選標語海報、檢舉專線電話磁貼，將反賄選和檢舉賄選資訊，散布台南各個角落。記者黃宣翰／攝影
分享

賄選
【會員限定】登入拚手氣，好禮獎不完！_____________等你帶回家~

相關新聞

路殺毛小孩遺體被當廢棄物動保團體要求比照北市善後

2019-10-14 11:47

「最不友善車站」電梯完工 11月讓通勤族更方便

2019-10-14 11:40

台南大學師生參與社區資源調查 將出版成北區區志

2019-10-14 09:33

中尉情報官退伍澳洲攻碩士 白河警員不平凡人生

2019-10-14 07:26

地方創生示範點 古坑咖啡「智能種植」

2019-10-13 23:50

濫用救護車 南市明年元旦起收費

2019-10-13 23:50

解籤不求人 掃QRcode就知道

2019-10-13 23:19

台南到府烘被 給長輩暖暖幸福

2019-10-13 23:18

斗六車站人車爭道 將闢轉運站

2019-10-13 23:16

消費力爆發！雲嘉南連假人潮 「像過年」

2019-10-13 23:08

國慶連假風景區人潮多 小吃業營收有人好有人嘆

2019-10-13 21:07

4天逾11萬人次 台南山上花園水道博物館暴紅

2019-10-13 18:02

簽訂農產採購意向書 雲林蔬菜將外銷加拿大

2019-10-13 16:48

古坑地方創生 雲縣府將投資8億6420萬元

2019-10-13 15:21

弱勢勞工住陋室 台南志工犧牲國慶連假助修繕

2019-10-13 15:17

影／解籤不求人 嘉市小學生的QRcode解籤法比賽得第一

2019-10-13 13:18

知名3D彩繪師圖龍現身嘉義大林 創作4層貨櫃大型藝術

2019-10-13 12:52

傳統花鼓來「開箱」 興華國小跟潮流

2019-10-13 11:56

台南藥局老闆懷念母親 第24年辦捐血活動

2019-10-13 10:52

總爺和風文化祭開跑 感受日本宮城縣精緻風

2019-10-13 10:50

台南市北區長榮路地下道 29日起封閉施工1年

2019-10-13 09:45

暗夜驚魂！ 罕見保育毒蛇環紋赤蛇潛入茶廠嚇壞茶農

2019-10-09 09:52

他用一甲子功力 讓回收老家具變搶手拍賣品

2019-10-05 07:57

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00
看更多

熱門文章

夯！南投茶博4天狂吸20萬人 唯獨這件事惹民怨

2019-10-13 17:44

中尉情報官退伍澳洲攻碩士 白河警員不平凡人生

2019-10-14 07:26

活化汐止三重永和公有地 新北狂拆違建改設停車場

2019-10-13 19:51

60歲翁現金一次買百張淡海輕軌票券 售票員驚：超霸氣

2019-10-13 16:28

他在日月潭點80元紅燒豆腐「整盤白白」 店家爆氣扯：房價很貴！

2019-10-14 10:19

旗山82歲翁撞死妻 監理站：滿75歲駕駛人要重新受測

2019-10-13 17:37

影／首屆桃園濱海秘境馬拉松 烤豬烤雞營養補給無上限

2019-10-13 19:11

國慶焰火落幕 屏縣府開闢的臨時停車場也惹議

2019-10-13 16:53

台東縣長饒慶鈴率團訪日 台東原住民舞蹈讓日人讚嘆

2019-10-13 16:59

影／白沙屯媽祖爬上溜滑梯 信徒：媽祖婆太可愛了

2019-10-13 17:46

民生汐止線遙遙無期？ 柯文哲果斷秒回「是」

2019-10-14 11:57

北市最大市場改建案2度流標 年底開工恐無望

2019-10-13 19:50

重返「韋昌嶺」 連結馬祖、基隆

2019-10-13 23:17

衛武營售票突破29萬人 韓國瑜笑談：朱宗慶不用辭職了

2019-10-13 16:29

4天逾11萬人次 台南山上花園水道博物館暴紅

2019-10-13 18:02

視察基隆河自行車道 侯友宜：與林右昌合作，延伸車道

2019-10-13 13:43

北市推Ubike2.0 新北：兩代不相容

2019-10-13 22:59

大陳義胞滄桑史 旗山凱旋新村第一代住戶不到10人

2019-10-14 07:34

斗六火車站交通亂象 雲縣府打造轉運站緩解

2019-10-13 17:51

台中浩天宮大庄媽祖回鑾 大甲媽祖也共襄盛舉

2019-10-13 19:12

屏菸成網美最愛 台灣設計展最紅的亮點之一

2019-10-13 16:26

國慶連假風景區人潮多 小吃業營收有人好有人嘆

2019-10-13 21:07

轉角遇見藝術 大窩山越來越精彩

2019-10-13 19:13

不認「吸安」是失言 柯文哲嗆：吸安體力也不會好

2019-10-14 11:14

「最不友善車站」電梯完工 11月讓通勤族更方便

2019-10-14 11:40

百年步道遭莫名開挖 北市府：邊坡改善並植百株竹柏

2019-10-13 22:42

影／解籤不求人 嘉市小學生的QRcode解籤法比賽得第一

2019-10-13 13:18

火災後花蓮清潔隊善後至凌晨 這團隊獲全國部隊特色獎

2019-10-13 16:17

爭取2030亞運 柯文哲：跟侯友宜講用「雙北名義」申請

2019-10-14 11:16

新竹高商慶祝校慶 推出可愛LINE貼圖

2019-10-13 15:23

大巨蛋紛擾不斷 明天續闖都審會

2019-10-13 22:52

影／壯觀！南投茶博首創千人擂茶 「太陽圖騰」草地現

2019-10-13 19:53

影／台東富岡外海幽靈船 今天勘驗確認是外國海漂船

2019-10-14 12:31

機車維修師傅中年轉業 種出冠軍芭樂

2019-10-13 13:30

影／高雄彌陀漯底路出現「魚墳場」 臭到令人作嘔

2019-10-14 12:33

大巨蛋都審今強度關山？ 柯文哲：遠雄要認真考試

2019-10-14 11:32

影／新北聯合婚禮說明會 藝人小亮哥分享婚姻秘訣

2019-10-13 19:49

彰化偏鄉藝文匱乏 在地基金會12年邀100多場兒童劇

2019-10-13 18:15

萬年迓火獅燒化祈福 無人機展演點亮蓮潭

2019-10-13 22:53

遭Wecare指東廠 高巿文化局回擊：不該亂扣帽子

2019-10-13 13:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top