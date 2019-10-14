反賄「郵」你 郵務汽機車穿梭台南大街小巷反賄選

2019-10-14 11:34 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ／台南即時報導



明年總統和立委大選逼近，台南地檢署和台南郵局合作反賄選，105輛郵務汽、禨車張貼反賄選標語海報、檢舉專線電話磁貼，郵務車遞送郵件時，穿梭大街小巷，深入偏僻地區，讓民眾能夠更便利獲悉檢舉賄選管道，將反賄選資訊遍布台南各地區。

台南郵局各支局也廣泛利用跑馬燈播放反賄選文字，讓民眾前往郵局洽辦業務之際，能夠接觸到更多反賄選資訊。這場名為『反賄「郵」你~檢舉CALL ME』活動，今天上午10點多在台南郵局舉行，現場並舉行「按讚送郵票」活動邀請民眾加入「台南地檢署臉書官方粉絲團」按讚，並留言「府城垣i幸福，攜手反賄選」可獲得限量版反賄選郵票乙份，限量200份，現場贈完為止。

台南地檢署檢察長林錦村說，郵局在台南府城據點多，提供郵務、儲匯、壽險等業務，非當貼近民眾生活，長期以來提供市民誠信且有效率的服務品質，可靠、值得信賴形象深植民心，很感謝台南郵局局長黃良江共同呼籲民眾拒絕賄選。