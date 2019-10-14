台南大學師生參與社區資源調查 將出版成北區區志

2019-10-14 09:33 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ／台南即時報導



台南市約2年前進行里鄰調整後，北區區公所為了讓社區過去的集體記憶得以保存，邀請台南大學師生展開社區資源調查，專訪在地耆老，蒐集社區人、文、地、產、景，彙整訪查紀錄。北區區公所今天說，未來將持續蒐集相關資料，預計最快後年出版成北區區志，保存在地特色。

今年北區區公所與台南大學文化與自然資源學系合作，由副教授張伯宇、副教授蔡米虹帶領13名學生展開15處里階段性社區資源調查，並在台南大學辦理成果討論會，學生開心地分享彼此訪查過程的心得，北區區公所主任秘書蔡佳甫也親自到現場與學生交流，並感謝指導老師與學生的辛勞。

北區區公所在調查開始前，邀請台南大學文資系副教授張伯宇與二仁溪文史工作室負責人宋金山舉辦行前培訓，為學生訪談員暖身，介紹北區人、文、地、產、景的基礎背景知識，以及調查過程實用的線上工具。學生歷時3個月的訪談與文稿資料彙整後舉辦成果討論會，由負責審稿的蔡米虹主持，與學生進行訪談歷程及討論文稿紀錄撰寫。