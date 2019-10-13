消費力爆發！雲嘉南連假人潮 「像過年」

故宮南院雙十連續假期湧入爆滿人潮。 記者卜敏正／攝影 分享 facebook

今年國慶日有4天連續假期，雲林縣、嘉義縣市和台南市等地景點，都湧現大批人潮，許多觀光區業者都說，比起去年同期人還多，直呼「國內旅遊消費力還是很驚人！」

嘉義縣阿里山森林遊樂區這段時間，不僅雲霧飄渺、部分林木還有楓紅，加上園區推出優惠入園，連假遊客數倍增，去年10月10日到13日約11440人次，今年已超過22800人。

故宮南院目前正展出「張大千廬山圖展」和「泰國月活動」，連假湧入大批人潮，去年10月總參觀人數約7萬5000人，今年10月截至昨天為止，已超過6萬人，每晚近10點，仍有遊客等待最後一場光雕秀。

雲嘉南國家風景區管理處今年在高跟鞋婚禮教堂園區，增加多項兒童遊樂器材和美食攤商，4天連假遊客數已超過3萬6500人次，比去年同期成長約58%。

嘉義市文化路夜市連假期間也湧入大量人潮，蘭潭風景區的音樂噴泉，只要到表演時段，堤防上也擠滿遊客，許多民眾都說「很像過年」。

風管處在高跟鞋婚禮教堂園區，增加多項兒童遊樂器材，並增加美食攤商，國慶4天連假人潮增加不少。 記者卜敏正／攝影 分享 facebook

雲林縣劍湖山世界迎接國慶連假，推出民眾身分證字號有「1」或「0」的號碼，就能以299元的優惠價入園，昨天連假最後一天，仍有不少民眾到樂園遊玩，有些人沒開園前就來排隊。

台南市安平老街排隊買名產、逛街的人潮，到昨天仍絡繹不絕，中西區知名牛肉湯更從清晨5時即大排長龍，四草綠色隧道這次連假則至少要排隊1小時，才能搭到膠筏。

台南山上花園水道博物館連假期間開館，4天遊客人數總計12萬1千餘人，館方說，昨天是假期最後一天，仍湧入1萬多名遊客，超乎預期。

「今年這4天生意最好！」布袋鎮黑皮酥皮肉圓店負責人游志豪說，連續假期的確多了很多人潮，公部門多辦活動，對地方業者一定有幫助。