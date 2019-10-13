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國慶連假風景區人潮多 小吃業營收有人好有人嘆

2019-10-13 21:07聯合報 記者卜敏正／即時報導

雙十國慶連續假期，嘉義縣故宮南院、高跟鞋教堂等景點湧現車、人潮，遊客數較去年同期都增加，但各景點業者營收不盡相同，有商家認為4天假期，營收是今年最好；但也有小吃業者認為，人潮消費力道不足，比起過去連續假日，營收並沒有增加。

嘉義縣東石鄉販售海鮮陳姓小吃業者表示，國慶連假有人、車潮，但店內用餐人數並未明顯增加，研判周邊沒有辦活動，加上政府夜市補助有限制配合業者，許多店家根本沒受惠，建議政府未來提供優惠券應有更開放、完整規劃。

布袋迦南牛肉麵負責人陳怡樵說，布袋鎮4天連假觀光人潮不少，多數業者假日生意本就不錯，4天營收並沒有感覺特別好，但他台中開的分店，生意明顯增加。

「今年這4天生意最好！」布袋鎮黑皮酥皮肉圓店負責人游志豪說，4天連續假期人潮的確多了，公部門多辦活動，對地方業者一定有幫助。

故宮南院表示，自106年10月開始推出「亞洲藝術節」，從印度月、新加坡月到今年的泰國月，不斷改進、推陳出新，搭配夜間光雕秀，人潮也越來越多，這次連續假期熱鬧滾滾，本月10日單日參觀人數破萬，11日近2萬人次。去年10月總參觀人數約7萬5000人，今年10月截至今天中午參觀人數已超過6萬人。

「增加美食攤商，人潮的確增加！」雲嘉南國家風景區管理處布袋站主任吳宗青表示，今年風管處在高跟鞋婚禮教堂園區，增加多項兒童遊樂器材，並增加美食攤商，國慶4天連假人潮增加不少，遊客數已超過3萬6500人次，比去年同期成長約58%。

雙十國慶連續假期，位於嘉義縣的故宮南院，遊客數較去年同期增加許多。圖／故宮南院提...
雙十國慶連續假期，位於嘉義縣的故宮南院，遊客數較去年同期增加許多。圖／故宮南院提供
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東石小吃業者認為人潮多，但整體營收未明顯增加。記者卜敏正／攝影
東石小吃業者認為人潮多，但整體營收未明顯增加。記者卜敏正／攝影
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風管處在高跟鞋婚禮教堂園區，增加多項兒童遊樂器材，並增加美食攤商，國慶4天連假人...
風管處在高跟鞋婚禮教堂園區，增加多項兒童遊樂器材，並增加美食攤商，國慶4天連假人潮增加不少。記者卜敏正／攝影
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雙十國慶連續假期，位於嘉義縣的故宮南院，遊客數較去年同期增加許多。圖／故宮南院提...
雙十國慶連續假期，位於嘉義縣的故宮南院，遊客數較去年同期增加許多。圖／故宮南院提供
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東石小吃業者認為人潮多，但整體營收未明顯增加。記者卜敏正／攝影
東石小吃業者認為人潮多，但整體營收未明顯增加。記者卜敏正／攝影
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故宮南院國慶

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