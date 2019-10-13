斗六火車站交通亂象 雲縣府打造轉運站緩解

2019-10-13 17:51 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ／即時報導



斗六火車站前、後站交通亂象多，常有機車、腳踏車違規停放人行道，國慶連假更是停滿違停車輛，後火車站也因沒有公車轉運站，公車僅能停靠路肩接送乘客，引發民怨。

雲縣警局交通隊表示，斗六火車站前廣場及人行道停車場，機車、腳踏車違停部分，將持續不定時加強拖吊整理；至於後火車站部分，今年5月已實施拖吊作業，移除所有違停的車輛，並定時巡查。

雲林縣府工務處長汪令堯指出，目前規劃在後站設置長型月台斗六公車轉運站，已向公路總局爭取5千萬元經費，最快年底可發包動工，工期預計8個月，屆時竣工可緩解公車停靠路邊亂象。

火車站前廣場、後站人行道，只要逢假日或是交通尖峰時刻，經常可看到機車、腳踏車亂停，有斗六市民將此現象拍下PO上臉書社團「斗六人文社交圈」，引起熱議，許多人說「停好停滿」、「不意外」等語。

後站人行道更有雜草叢生問題，路肩也時常因為客運停等民眾上下車，形成人車爭道情況，也造成交通打結，常態性混亂讓地方怨聲載道。

汪令堯指出，斗六市區目前有國道客運1條、公路客運19條、市區公車3條路線營運，尖峰班次共22班，有鑑缺乏轉運站，因此規劃興建，未來也會協調與統整台西、日統、嘉義 、雲林4家客運業者，到後站定點服務，減少民眾跑來跑去不便。