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簽訂農產採購意向書 雲林蔬菜將外銷加拿大

2019-10-13 16:48聯合報 記者李京昇／即時報導

加拿大最大零售商羅布勞公司旗下大統華生鮮超市總裁李佩婷，日前帶領集團生鮮部門高階主管，在立法委員劉建國陪同下，參觀雲林縣漢光果菜生產合作社，並與漢光合作社簽訂合作意向書。

羅布勞公司在全球擁有約1500家分店，年營業額超過300億加元，旗下大統華超市最主要銷售大中華地區及亞洲食品的連鎖超級市場。

台灣漢光果菜生產合作社成立已30年，目前生鮮產品系列主要分為產銷履歷產品、有機產品、截切產品及大宗產品，銷售範圍包括全台各大賣場超市、團膳加工市場、國軍部隊等，是國內台灣超市中最大蔬菜供應單位之一。

李佩婷聽取簡報後，與劉建國等人參觀漢光果菜生產合作社溫控分級包裝場、物流理貨作業等，她說，台灣農產品截切加工技術讓人讚嘆，多次進入加工現場，深入了解加工技術，台灣農業安全的要求及農產品加工技術值得借鏡與學習。

李佩婷說，大統華生鮮超市為滿足加拿大華人廣大消費族群，已從全球各地進口各式農產品，此次到台灣參訪希望能透過漢光加深合作，雙方簽訂台灣農產品採購意向書，提供更優質的農產品，到加拿大大統華各門市販售。

劉建國指出，目前行政院農業委員會正全力協助農民推動優質農產品銷往國際，為台灣農業增添活路，很高興今日為雙方作見證簽屬合作意向書，相信未來將有助提升雲林優質農產與活絡行銷通路。

大統華生鮮超市總裁李佩婷（前右四）簽訂合作意向書，立委劉建國（左五）等人見證。圖...
大統華生鮮超市總裁李佩婷（前右四）簽訂合作意向書，立委劉建國（左五）等人見證。圖／劉建國服務處提供
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