南投茶博農村好物館 優質國產品受歡迎

2019-10-13 14:23 中央社 南投縣13日電



水保局在南投茶博會設立農村好物館，展售台灣農村優質物產，來自雲林口湖的鰻魚每包推廣價新台幣250元，大受歡迎，業者盼好東西多推廣給國人，以免過度外銷依賴日本市場。

配合南投世界茶業博覽會，行政院農業委員會水土保持局設立「農村好物館」，現場展售逾50項各地農村的優質產品。水保局表示，網羅全國各地在地生產且具農村傳統及家鄉特色，並經嚴格選拔程序的優良產品，絕對可讓消費者吃得安心、用得放心。

水保局表示，近年積極推動農村再生結合產業發展，藉多元輔導機制，提高農家收入，透過「農村好物」選拔，在符合食品安全相關規範下，優質產品從農村被發掘、被看見，農村好物將來自農村優質樸實的原物料，以嶄新面貌呈現民眾面前，打造「農村好物」品牌。

參展的雲林縣口湖鄉水產養殖產銷班第10班「第一鰻波工坊」業者陳錦謀今天說，最適合鰻魚生長的溫度約攝氏25度到30度，因此中部氣溫最適合，其中口湖鄉約占全台鰻魚產量7成，其中9成到9成5外銷日本，「但如果內銷量多衝一點，我們就不一定要靠日本市場」，因此來參與農村好物館展售，盼好東西多推廣給國人。

陳錦謀16歲開始養鰻魚，至今50年，見證鰻苗從30多年前一尾3元，漲價到今年一尾170元，他說，鰻苗逐年減少，且至今無法商業化人工孵化魚卵到養成鰻魚，只能捕捉野生鰻苗，因此相關組織每年放流懷孕母鰻魚到外海自然繁衍，盼持續傳承鰻魚文化。