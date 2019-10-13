影／解籤不求人 嘉市小學生的QRcode解籤法比賽得第一

2019-10-13 13:18 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ／嘉義市即時報導



嘉義市精忠國小5年級學生凃睿恆和何芝云發現廟宇籤詩不好懂，將大福興宮內的60首籤詩全部製成QRcode，信徒一掃描，就會連結到解籤網站，不必再翻書或問廟方人員，讓信徒直呼「好方便！」這項作品名為「神、信徒、對話」，獲得嘉市今年度在地文化主題研究比賽第一名。

兩名學生先用一張紙畫出大型表格，將每首籤詩網址製成ＱRcode，再利用截圖將一個個圖樣放上表格內，民眾先擲筊取得神明同意求籤，並在心中默念想詢問的事情，照籤號到找相對應的QRcode，掃描後就會出現每句籤詩的意思，國際志工日前來訪也嘖嘖稱奇。

凃睿恆說，這次專題學習深入認識信徒與神之間的對話，無論是籤詩、燒香、筊杯和光明燈，其實信徒都想要神明指引自己方向或保祐平安，有點像「神明是老師、信徒是學生的角色。」

何芝云說，籤詩多以詩歌方式呈現，沒有辦法立即理解它的意思，廟方也不太幫人解籤，因為可能造成誤解，現在人人都有手機上網功能，如果直接提供連結，馬上可以得到滿意的答案。

廟方人員王沂琳說，以往信徒求籤後，都要翻書找解釋，但書內是整首詩的意思，現在有了QRcode，解籤網站會分別解釋每句籤詩，更能讓信徒得到滿意的答案。

兩名學生這次的專題研究，還將學區內沒有登錄的寺廟依佛、道教分類，在谷歌地圖上傳研究照片與評論，豐富學區內廟宇的介紹，還將沒有在谷歌地圖上的廟宇標記定位，讓更多人認識在地文化。

教務主任蔡長陵指導2名學生，他說，用「數位說故事」的方式，可以培養學生應用資訊科技記錄社區歷史文化與人文情懷，起初學生到寺廟探查，最好奇的就是籤詩意思，但多是文言文讓人看不懂，才想到用這方法解籤。