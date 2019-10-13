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傳統花鼓來「開箱」 興華國小跟潮流

2019-10-13 11:56聯合報 記者李京昇／雲林縣即時報導

時下流行「開箱」，雲林縣麥寮鄉興華國小花鼓隊也跟上潮流，校方拍下花鼓隊開箱照，有鈸、鑼、旗幟與花鼓等道具，小朋友也上陣，讓大家認識傳統技藝，相當吸睛。

花鼓隊是為興華國小特色之一，成立約十幾年了，多年來持續練習和表演，利用每週四早自修時間，透過社區花鼓隊媽媽協助指導幫忙。

最近幾年由學校退休老師林春蘭指導，學童以跑跳步法和身體扭轉，呈現出力與美，並展現傳統花鼓特色，目前花鼓隊約14位小朋友。

校長王瓊慈表示，花鼓隊是本校重要特色，社區或是學校重要活動常常是開幕表演，因為氣勢磅礡的花鼓表演，總是替活動帶來精彩的開幕，吸引大家的目光。

她說，近來跟風一下，讓大家更清楚知道花鼓表演使用的器材設備，各項道具都有其特色，所以拍了開箱文給大家看。

學生廖廷暉表示，練花鼓常常會滿身大汗也很辛苦，看到花鼓隊的照片，原來不一樣角度看起來跟自己平常的印象很不一樣，有一種很新奇的感覺。

學生鄭尹萱說，2018釜山影展得獎影片的配樂，大家就運用學校花鼓隊打擊出美妙的音樂當背景，從上往下看花鼓隊照片，讓她對花鼓隊又有不一樣認識，原來平常練習的花鼓道具集合起來，從上往下拍照的感覺是這樣。

時下流行「開箱」，雲林縣麥寮鄉興華國小花鼓隊也跟上潮流，校方拍下花鼓隊開箱照，讓...
時下流行「開箱」，雲林縣麥寮鄉興華國小花鼓隊也跟上潮流，校方拍下花鼓隊開箱照，讓大家認識傳統技藝，相當吸睛。圖／校方提供
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