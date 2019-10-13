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總爺和風文化祭開跑 感受日本宮城縣精緻風

2019-10-13 10:50聯合報 記者謝進盛／台南即時報導

「2019年總爺和風文化祭」，即日起在麻豆總爺藝文中心開跑，邀請日本宮城縣參展，邀請遊客來麻豆總爺藝文中心，感受一系列精緻日式工藝文化風格特色。

總爺和風文化祭」已邁入第七年，由台南市政府文化局與社團法人台南市台日友好交流協會共同合作，希望藉由百年糖廠古蹟做為友誼橋樑，與日本各城市建立友善國際交流的舞台。

文化局表示，今年邀請到日本東北宮城縣合作規劃展覽，與宮城縣白石市、藏王町、南三陸町、丸森町攜手合作，舉辦「宮城縣工藝特展」、「日本無形文化財藝術演出」及「和風市集與日本文化體驗課程」等三大主題活動，展期至12月22日止。

主辦單位今天在總爺藝文中心大舞台安排「行山流水戸辺鹿子躍」、「公益社團法人宮城藝術協會樂器演奏」、「木芥子實演」等演出，亦結合台南在地業者與宮城縣團體一同辦理美食市集、浴衣、手作、吉祥物彩繪、和紙團製作、和太鼓、茶道、木芥子、盔甲體驗等。

展場中最吸睛是2座由和紙製成的木芥子燈籠，180公分比真人高的作品，由宮城縣白石市「藏富人工坊」提供展示，此製紙機構自原料栽培到製品加工，堅持以傳統技法手工製作，就連奧運花式溜冰得主羽生結弦的榮譽縣民獎狀也是該製紙機構所生產，號稱擁有可保存千年的製紙技術。

台南市長黃偉哲表示，麻豆文風鼎盛，對各式文化接受程度相當高，這次順利參展，更要感謝長期致力推廣活動的台南市台日交流協會理事長郭貞慧，歡迎各地遊客把握機會來參觀。

現場安排一系列藝文表演展現精緻日式文化風格。圖/取自總爺藝文中心粉絲團
現場安排一系列藝文表演展現精緻日式文化風格。圖/取自總爺藝文中心粉絲團
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日式盔甲體驗，吸引全場目光。圖/取自總爺藝文中心粉絲團
日式盔甲體驗，吸引全場目光。圖/取自總爺藝文中心粉絲團
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現場安排一系列藝文表演展現精緻日式文化風格。圖/取自總爺藝文中心粉絲團
現場安排一系列藝文表演展現精緻日式文化風格。圖/取自總爺藝文中心粉絲團
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「2019年總爺和風文化祭」，將展至12月。圖/取自總爺藝文中心粉絲團
「2019年總爺和風文化祭」，將展至12月。圖/取自總爺藝文中心粉絲團
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