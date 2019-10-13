親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

61年最強颱哈吉貝侵襲！ 各大航班異動資訊懶人包

叫病人「死死卡快活」？小護士菜台語 氣死人更笑死人

台南市北區長榮路地下道 29日起封閉施工1年

2019-10-13 09:45聯合報 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市區將進行鐵路地下化施工，北區長榮路地下道29日下午1點起，配合鐵路地下化工程，封閉施工1年，台南市警五分局提供替代道路資訊，請汽車駕駛人改道。

交通部鐵道局中部工程處為辦理「台南市區鐵路地下化計畫」C211 標台南北段地下化工程長榮路地下道段，預定於10月29日下午1時起封閉長榮路地下道，進行臨時鋼便橋替代道路施工。工期約需12個月完成，地下道兩側迴車道及實踐街平交道不封閉，請用路人依下列改道建議路線行駛。

大區域改道建議路線如下：

路線1(往南)長榮路五段－公園路－公園北路－東豐路－長榮路四段。路線2：(往北)長榮路五段－公園路－中華路－開元路－長榮路四段。

局部改道建議路線如下改道路線1：實踐街平交道往長榮路方向：實踐街平交道－北園街87巷151弄－右轉北園街87巷－右轉無名巷 (黃記古早肉包店對面)－左轉長榮路。改道路線2：實踐街平交道往開元路方向：實踐街平交道－北園街87巷151弄－北園街109巷－右轉北園街－開元路。

局部改道路線3：實踐街平交道往永康方向：實踐街平交道－北園街87巷151弄－左轉北園街87巷－右轉北園街－左轉北園街124巷－北園橋往中華路。

市警五分局說，預期長榮地下道封閉施工初期，周邊道路將呈雍塞情形，施工單位已沿改道路線設置多面交通指引標誌牌面，沿路重要路口派有義交疏導交通，請用路人遵守速限提前改道大區域建議路線，避開進入北園街及實踐街壅塞路段。

台南市北區長榮路地下道10月29日下午1點起，配合鐵路地下化工程，封閉施工1年，...
台南市北區長榮路地下道10月29日下午1點起，配合鐵路地下化工程，封閉施工1年，警方提供替代道路資訊，請汽車駕駛人改道。圖/台南市警五分局提供
分享

相關新聞

台南藥局老闆懷念母親 第24年辦捐血活動

2019-10-13 10:52

總爺和風文化祭開跑 感受日本宮城縣精緻風

2019-10-13 10:50

實價登錄曝光 李佳芬農舍賣850萬

2019-10-13 00:03

嘉義縣番路柿子節登場 來嘗鮮買特產

2019-10-12 23:13

影／老翁公園內昏倒 立委候選人放下行程「救人第一」

2019-10-12 21:25

高鐵雲林站聯外道像貼膏藥 縣長一聲令下提前鋪平

2019-10-12 17:10

國慶連假防疫無休 雲林縣府力抗秋行軍蟲

2019-10-12 16:32

立委蔡易餘把老虎裝穿成「胖虎」 小女孩氣噗噗

2019-10-12 16:14

長青軟式棒球賽、女壘聯賽嘉市開打 澎恰恰黃敏惠加油

2019-10-12 16:11

蔡英文台南後援總會成立 郭信良率18議員里長百人歡迎

2019-10-12 15:46

菜土菜金？高麗菜3顆50元 攤商叫賣婆婆媽媽搶買

2019-10-12 15:29

影／中風男公園內昏倒 波麗士靠這件衣服送他回家

2019-10-12 13:53

李佳芬違建農舍實價登錄出爐 房仲：交易價還算合理

2019-10-12 12:30

影／快到番路吃柿子！柿子節連2個周六日登場

2019-10-12 11:55

現代版「夸父追日」80歲老翁迷蘭潭夕陽拍照10年不中斷

2019-10-12 10:23

中華民國台灣說 蔡正元：中華民國總統變成區總統

2019-10-12 09:55

暗夜驚魂！ 罕見保育毒蛇環紋赤蛇潛入茶廠嚇壞茶農

2019-10-09 09:52

他用一甲子功力 讓回收老家具變搶手拍賣品

2019-10-05 07:57

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00
看更多

熱門文章

陳佩琪白色洋裝登台北時裝周 柯文哲笑：都快不認識了

2019-10-12 19:37

國慶連假嘉義市景點人潮滿滿 知名冰店下午就缺貨

2019-10-12 15:44

半裸養眼海報是牛肉場證明 老戲院拆除前發現寶貝

2019-10-12 14:49

感動！立委行程跑攤 助理意外與失散妹重逢

2019-10-12 12:24

當塞車讓高速公路不再高速 魏明谷主張不該計程收費

2019-10-12 21:57

熊貓外送員車禍身亡 時力參選人質疑平台「假承攬」

2019-10-12 13:40

遊客暴跌病懨懨的墾丁 國慶連假又「活了起來」

2019-10-12 15:42

李佳芬違建農舍實價登錄出爐 房仲：交易價還算合理

2019-10-12 12:30

影／「罷韓30」連署 尹立：破30萬份已達標

2019-10-12 13:50

基隆潮藝術「男子漢便當」秒殺 這幾道菜最有男人味

2019-10-12 14:14

惡劣！2男闖槓子寮砲台抓葉鼻蝠塞口袋 蝙蝠吱吱叫

2019-10-12 11:16

北市推智慧停車區 民眾怨：好不習慣

2019-10-12 14:11

影／老翁公園內昏倒 立委候選人放下行程「救人第一」

2019-10-12 21:25

挨批國慶焰火最貴又最糟 屏縣府：痛心因政治遭潑髒水

2019-10-12 14:10

菜土菜金？高麗菜3顆50元 攤商叫賣婆婆媽媽搶買

2019-10-12 15:29

林怡廷夫唱婦隨 金門首位女皮膚科醫師

2019-10-12 14:56

龍杰警犬訓練所爆違法寄養、繁殖與買賣 桃市勒令停業

2019-10-12 20:05

中興新村最美建築好「潮」 台灣首位女建築師操刀

2019-10-13 07:40

甜脆溪州芭樂上市 溪州公園今、明有黑泥好好玩活動

2019-10-12 13:42

高鐵雲林站聯外道像貼膏藥 縣長一聲令下提前鋪平

2019-10-12 17:10

影／快到番路吃柿子！柿子節連2個周六日登場

2019-10-12 11:55

i-voting白辦了？「桃機一號」大型展品決定暫不拆遷

2019-10-12 14:57

蔡英文台南後援總會成立 郭信良率18議員里長百人歡迎

2019-10-12 15:46

北市府人事異動 黃珊珊接副市長

2019-10-13 00:10

商圈嘉年華踩街 柯文哲：真正是「人進來大家發大財」

2019-10-12 15:28

挑戰人生下半場╱ 爬山找回健康 挑戰百岳 退休警「人生精采才開始」

2019-10-13 00:06

立委蔡易餘把老虎裝穿成「胖虎」 小女孩氣噗噗

2019-10-12 16:14

媒體指撤與韓國瑜合照看板 黃柏霖拍照證明絕無此事

2019-10-12 14:13

大安海風箏衝浪節 超級英雄超人蝙蝠俠大風箏升空吸睛

2019-10-12 11:20

竹縣市公費流感疫苗11／15起開打 學生及醫事人員優先

2019-10-12 11:15

影／出席立委沈智慧服務處揭牌 李佳芬又delay半小時

2019-10-12 14:45

推動電線地下化 高雄拔除電桿476支

2019-10-13 09:27

金山流蘇公園新溜滑梯易撞 家長：要有鐵屁股？

2019-10-12 19:23

高美濕地要道濱海橋封閉 台中議長要求盡速拓建開放

2019-10-12 11:15

影／誰家的米？1公斤竟賣到8888元

2019-10-12 16:40

新北市八里行政大樓 預計年底啟用

2019-10-12 14:08

2019桃園鐵玫瑰藝術節 4檔桃園限定戲劇開演

2019-10-12 13:00

南方澳斷橋13日起拆橋板 14日起暫以油駁船供應漁船用油

2019-10-12 17:07

13年捐24輛救護車 高雄關帝廟義舉不落人後

2019-10-12 18:05

苗栗身障者「挑戰」不可能之旅 勇闖天涯圓夢

2019-10-12 18:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top