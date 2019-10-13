台南市北區長榮路地下道 29日起封閉施工1年
台南市區將進行鐵路地下化施工，北區長榮路地下道29日下午1點起，配合鐵路地下化工程，封閉施工1年，台南市警五分局提供替代道路資訊，請汽車駕駛人改道。
交通部鐵道局中部工程處為辦理「台南市區鐵路地下化計畫」C211 標台南北段地下化工程長榮路地下道段，預定於10月29日下午1時起封閉長榮路地下道，進行臨時鋼便橋替代道路施工。工期約需12個月完成，地下道兩側迴車道及實踐街平交道不封閉，請用路人依下列改道建議路線行駛。
大區域改道建議路線如下：路線1(往南)長榮路五段－公園路－公園北路－東豐路－長榮路四段。路線2：(往北)長榮路五段－公園路－中華路－開元路－長榮路四段。
局部改道建議路線如下改道路線1：實踐街平交道往長榮路方向：實踐街平交道－北園街87巷151弄－右轉北園街87巷－右轉無名巷 (黃記古早肉包店對面)－左轉長榮路。改道路線2：實踐街平交道往開元路方向：實踐街平交道－北園街87巷151弄－北園街109巷－右轉北園街－開元路。
局部改道路線3：實踐街平交道往永康方向：實踐街平交道－北園街87巷151弄－左轉北園街87巷－右轉北園街－左轉北園街124巷－北園橋往中華路。
市警五分局說，預期長榮地下道封閉施工初期，周邊道路將呈雍塞情形，施工單位已沿改道路線設置多面交通指引標誌牌面，沿路重要路口派有義交疏導交通，請用路人遵守速限提前改道大區域建議路線，避開進入北園街及實踐街壅塞路段。
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