立委蔡易餘把老虎裝穿成「胖虎」 小女孩氣噗噗

2019-10-12 16:14 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ／即時報導



蔡易餘穿老虎裝拍照，沒想到受體型影響，過程備極艱辛，旁觀小女孩好像看得「氣噗噗」。圖／蔡易餘提供 分享 facebook 立委蔡易餘邀請紙風車兒童劇團，今晚7點嘉義縣朴子配天宮旁停車場演出，紙風車今天搭舞台，將日前演出被大雨淋濕的道具拿出曬乾，蔡易餘到場探班，並穿上老虎裝拍照行銷，沒想到受體型影響，穿老虎裝過程備極艱辛，旁觀小朋友好像看得「氣噗噗」，大家也開玩笑說，「妹妹生氣了，因為老虎變成胖虎了！」

「大家開心就好！」蔡易餘指出，今晚的「番薯森林奇遇記」，是一齣豐富逗趣現代童話，劇中番薯國國王生病了，大臣急著到處徵詢各路英雄好漢幫國王治病，相當有趣，他今天到場關心，是希望戲劇能完美演出，帶給大小朋友歡樂與笑聲，留下美好回憶。

他說，番薯森林奇遇記和屏東國慶戲碼一樣，但紙風車屏東表演時遇超大豪雨、地上泥濘，所有道具都淋濕、沾滿泥濘，戲組人員今早在朴子將道具清洗乾淨、曬乾，他去探班，順道穿上老虎裝拍照，拍攝宣傳影片。