長青軟式棒球賽、女壘聯賽嘉市開打 澎恰恰黃敏惠加油

2019-10-12 16:11 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ／嘉義即時報導



第九屆亞洲「還曆」長青軟式棒球錦標賽的台灣代表隊選拔賽，中午在運三慢速壘球場舉行，市長黃敏惠(中)與藝人澎恰恰(右)一起為選手加油。圖／市府提供 分享 facebook 女壘界最高賽事2019新力旺企業女子壘球聯賽，今天上午在嘉義市立棒球場開打；第九屆亞洲「還曆」長青軟式棒球錦標賽的台灣代表隊選拔賽，中午也在運三慢速壘球場舉行，市長黃敏惠與藝人澎恰恰一起為棒球錦標賽宣傳，為選手加油。

新力旺企業女子壘球聯賽(TPWSL)今年邁入第四屆，首次移師嘉市，今明兩天在市立棒球場開打，上午開球典禮，由黃敏惠、福添福基金會董事長陳素月開球，壘球聯賽共6隊、180人參賽，除原凱撒勇士、福添福嘉南鷹、台產鬥犬、新世紀黃蜂、新力旺旺獅，還有教育部體育署「培育優秀或具潛力選手」計畫為主要成員的中華青女隊加入。

今天是福添福嘉南鷹主場日，企聯女壘六隊之一的「福添福嘉南鷹隊」由福添福社會福利基金會認養，福添福長期關懷雲嘉南弱勢家庭，邀請嘉縣市500名單親家庭或弱勢團體觀賽，一起為球隊加油，今明兩天賽事免費入場，現場有攤位及闖關活動，完成可領取精美贈品，歡迎民眾及所有壘球愛好者能到球場觀賽，為選手加油。

第九屆亞洲還曆長青軟式棒球錦標賽之台灣代表隊選拔賽，在運三慢速壘球場開打，參賽年齡為57歲以上，有日本隊4隊、韓國隊2隊、台灣隊11隊共250人參賽。「還曆」是日本話，意思是每逢一甲子就還一輪，是新一輪重新算起時候，有重生、回春、長青之意。