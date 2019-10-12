蔡英文台南後援總會成立 郭信良率18議員里長百人歡迎

2019-10-12 15:46 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ／台南即時報導



總統蔡英文細數政績，強調已打好台灣至少未來10年經濟成長的基礎。記者周宗禎/攝影 分享 facebook 總統蔡英文下午到台南市永康區參加台南市後援總會揭匾活動，強調今年台灣稅賦有史以來最大規模減稅、經濟前景最好的時候，今年經濟表現除了第二季躍居亞洲四小龍之首，第三季也將繼續居冠，她說，政府已將未來10年台灣的經濟基礎打好，台灣的經濟至少未來10年內，都會越來越好，台灣會變成「高階製造、研發中心」，下一代的年輕人，都可以找到很好的工作。

「 再給蔡英文的團隊做4年，台灣肯定會變得完全不一樣」， 他說現在的執政團隊，不論行政或立法都非常有效率，非洲豬瘟整個東亞只有台灣跟日本沒有，口蹄疫在台灣已經22年，「過去每一個總統都說要斷絕口蹄疫，但都沒有做到，只有蔡英文的政府做到了，這就是一個政府有那個效率與效能才能做到」。

蔡英文致詞20多分鐘細數任內這幾年經濟表現、投入老人長照、年輕人工作生育與國防政績，還詳細說明從軍的良好待遇與穩定生活，台灣的民主自由深受許多國家肯定，台灣的主權一定要顧好，大家要選擇一個能照顧大家、能守護台灣主權的總統，用很多的選票告訴全世界，台灣人守護台灣主權的意志，拜託大家再給蔡英文執政團隊四年執政。

蔡總統說，這幾年國人賺的錢越來越多，繳得稅越來越少，「蓋房子打地基的時候，通常都會比較吵、也難免塵土飛揚，但是現在基礎已經打好了」， 台灣經濟會持續成長、持續轉型，從今年開始台灣「至少10年會持續成長」。

頒發總會長聘書給台南市議會議長郭信良，感謝郭信良力挺。郭信良則號召民進黨與楊中成、林阳乙、杜素吟等非黨籍18名市議員與百名里長、農漁工商會、醫界等各行業在地代表人物到場歡迎，會場座椅不夠用，站立觀禮人潮擠到永大路上，蔡英文演講後，各區出席代表紛紛與她合影，給足小英面子，也展現郭信良基層人脈與動員能力。

郭信良細數蔡總統政績，呼籲鄉親支持蔡總統，希望在台南衝出全國最高票，讓小英成功連任。

郭信良表示，蔡總統3年多的執政已經看出成果。在經濟方面失業率連年下降，而且股市交易熱絡，連續345日台股破萬點。今年台商回流投資總金額破5400億台幣，並將創造超過47000個就業機會。