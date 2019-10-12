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國慶連假嘉義市景點人潮滿滿 知名冰店下午就缺貨

2019-10-12 15:44聯合報 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義市文化路觀光夜市美食小吃名店林聰明沙鍋魚頭店，排隊人龍不停。記者魯永明／攝影
嘉義市文化路觀光夜市美食小吃名店林聰明沙鍋魚頭店，排隊人龍不停。記者魯永明／攝影
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國慶連假嘉義市迎來滿滿觀光遊客及返鄉度假人潮，各觀光景點擠滿旅客，有如過年般熱鬧，人氣景點檜意森活村、北門驛、嘉義公園，遊人如織，晚上文化路夜市、蘭潭水舞噴泉，吸引大批民眾，嘉義市旅館公會理事長李素珍說，連假大多國旅遊客，全市76間飯店旅館住房率7、8成。

市區民權路有家知名冰店業者說，準備粉圓不夠賣，下午就賣光，昨今天連假，天氣熱，冷飲冰店生意強強滾；旅館公會理事長李素珍說，連假長達4天，又秋高氣爽天氣，吸引外地來的國旅遊客，陸客不來不影響業績，全市旅館住房率7、8成。

但李素珍說，觀光局推動秋冬旅遊補助，限平日適用，造成平假日生意落差很大，年底又國際管樂節大型活動，將再迎來一波觀光人潮。有導遊帶團到嘉市旅行，景點包括嘉義公園及射日塔，棒球廣場，森鐵火車園區、檜意森活村、嘉義酒廠，晚間逛文化路觀光夜市，發現人潮多得嚇人。

市府說，觀光景點迎來滿滿人潮，商家、飲食店排隊人龍擠爆，大家一起拚經濟，檜意森活村與公園吸引很多民眾，逛文創商店、蘭潭音樂噴泉最高水柱50公尺，搭配七彩燈光效果及6首特色曲目，已成為入夜造訪的夜間景點，水舞演出時間:晚間6點半、7點半、8點半及9點半，每次10分鐘。

歡迎遊客多使用公共運輸，市區三條公車(市區1路、66路、7路)，即日起至12月31日止，持悠遊卡、一卡通等電子票證享免費搭乘優惠。66路沿線可遊玩北香湖公園、秀泰影城、三越遠東商圈、城隍廟、檜意森活村、獄政博物館、嘉義公園、228紀念館、大雅路商圈及蘭潭等景點。

蘭潭音樂噴泉最高水柱50公尺，搭配七彩燈光效果及6首特色曲目，已成為入夜造訪的夜...
蘭潭音樂噴泉最高水柱50公尺，搭配七彩燈光效果及6首特色曲目，已成為入夜造訪的夜間景點。圖／市府提供
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嘉義市文化路觀光夜市人潮滿滿。記者魯永明／攝影
嘉義市文化路觀光夜市人潮滿滿。記者魯永明／攝影
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嘉義連假蘭潭國慶

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