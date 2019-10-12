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菜土菜金？高麗菜3顆50元 攤商叫賣婆婆媽媽搶買

2019-10-12 15:29聯合報 記者魯永明／嘉義即時報導

雲林縣菜農載一整車高麗菜，在嘉義市共和市場叫賣， 3顆重約5至6斤賣50元，吸引...
雲林縣菜農載一整車高麗菜，在嘉義市共和市場叫賣， 3顆重約5至6斤賣50元，吸引婆婆媽媽搶購。記者魯永明／攝影
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冬季大宗蔬菜高麗菜，年年上演產銷失衡，價格暴跌，農委會為穩定菜價，啟動種植登記，上個月發出「紫色警報」，警告種植超種，但今天上午有雲林縣菜農載一整車高麗菜，在嘉義市共和市場叫賣，3顆重約5至6斤賣50元，較前陣子菜貴，一顆就要百元，便宜很多，吸引婆婆媽媽搶購。

菜農說，高麗菜種在雲林沿海，6、7月種植，產期3個月收成，盤商買走大顆菜，小顆載到市場俗俗賣，他說，今年又超量種植，雲林種最多，農委會雖啟動種植登記，有價格保障，但菜農習慣與老天賭，遇到好價格就賺錢。

「真是菜土菜金!」家庭主婦說，前陣子菜貴一顆就要百元，現在便宜很多，省菜錢，買來炒菜包水餃。嘉義縣府農業處說，縣轄高麗菜要到10月底才陸續上市，目前雲林菜最多，雲林是產量最多產地，台北果菜市場今天拍賣價，甘藍(高麗菜)上價每公斤28元，下價10元，價格平穩。

去年暖冬產量大增，滯銷嚴重，農民紛紛自力救濟直銷，產地雲嘉縣市政府媒介企業採購，農委會取消耕鋤機制，雲林縣府自籌經費耕鋤補貼，嘉縣府未跟進，菜農怨嘆「菜土菜金，耕鋤一國兩制」，農委會產銷調節機制失靈。

農委會說，當市場甘藍產銷壓力大，將由農糧署啟動外銷、加工及行銷等產銷調節處理措施，以有登記農民為優先處理對象，規符合加工或外銷需求，輔導農民團體或加工廠以每公斤6元以上收購，執行仍未能紓緩產銷壓力，以每公頃10萬元保障農民基本收益，每名農民保障2公頃上限，未登記不列入輔導對象。

雲林縣菜農載一整車高麗菜，在嘉義市共和市場叫賣， 3顆重約5至6斤賣50元，吸引...
雲林縣菜農載一整車高麗菜，在嘉義市共和市場叫賣， 3顆重約5至6斤賣50元，吸引婆婆媽媽搶購。記者魯永明／攝影
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農民農委會高麗菜

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