菜土菜金？高麗菜3顆50元 攤商叫賣婆婆媽媽搶買

2019-10-12 15:29 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ／嘉義即時報導



雲林縣菜農載一整車高麗菜，在嘉義市共和市場叫賣， 3顆重約5至6斤賣50元，吸引婆婆媽媽搶購。記者魯永明／攝影 分享 facebook 冬季大宗蔬菜高麗菜，年年上演產銷失衡，價格暴跌，農委會為穩定菜價，啟動種植登記，上個月發出「紫色警報」，警告種植超種，但今天上午有雲林縣菜農載一整車高麗菜，在嘉義市共和市場叫賣，3顆重約5至6斤賣50元，較前陣子菜貴，一顆就要百元，便宜很多，吸引婆婆媽媽搶購。

菜農說，高麗菜種在雲林沿海，6、7月種植，產期3個月收成，盤商買走大顆菜，小顆載到市場俗俗賣，他說，今年又超量種植，雲林種最多，農委會雖啟動種植登記，有價格保障，但菜農習慣與老天賭，遇到好價格就賺錢。

「真是菜土菜金!」家庭主婦說，前陣子菜貴一顆就要百元，現在便宜很多，省菜錢，買來炒菜包水餃。嘉義縣府農業處說，縣轄高麗菜要到10月底才陸續上市，目前雲林菜最多，雲林是產量最多產地，台北果菜市場今天拍賣價，甘藍(高麗菜)上價每公斤28元，下價10元，價格平穩。

去年暖冬產量大增，滯銷嚴重，農民紛紛自力救濟直銷，產地雲嘉縣市政府媒介企業採購，農委會取消耕鋤機制，雲林縣府自籌經費耕鋤補貼，嘉縣府未跟進，菜農怨嘆「菜土菜金，耕鋤一國兩制」，農委會產銷調節機制失靈。