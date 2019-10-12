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李佳芬違建農舍實價登錄出爐 房仲：交易價還算合理

2019-10-12 12:30聯合報 記者蔡維斌／雲林縣即時報導

農舍無法靠近，用長鏡頭拍攝，仍難看出是否有人入住。記者蔡維斌／攝影
農舍無法靠近，用長鏡頭拍攝，仍難看出是否有人入住。記者蔡維斌／攝影
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國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜的夫人李佳芬，位在雲林縣古坑鄉的違法農舍，為休止爭議，已在八月間賣出，最近該房舍交易登錄在內政部「不動產交易實價查詢服務網」資料中顯示出來，據房仲業者說，該農舍以八百多萬元脫手，若依實價登錄來看，也點算賣屋送地，但若以房舍仍有部分違法來看，折算下來，此價格應還算合理並不算賤價出售。

依據內政部最近出爐的「不動產交易實價查詢服務網」資料顯示，該農舍（包含土地一筆加建物一棟）交易總價為850萬5千元，現況格局為3層樓、6房2廳7衛，總面積為128.9坪，屋齡為20年，不附車位，交易時間為今年8月。

所以若依這份實價登錄的買賣時間為「今年八月」，可證明李佳芬於今年八月底召開記者會，指「農舍已在今年八月二十二日出售」的說法，和登錄資料吻合。只是記者會當天，李佳芬不願透露實際出售價格和買主，使得農舍出售再添神秘，如今實價登錄出爐明載交易價格，即可證實農舍確以約850萬賣出。

另據監察院公職人員財產申報專刊，李佳芬名下農舍於2002年購入，土地價額為365萬6400元、建物472萬元，合計837萬6400元。如今以850萬元賣出，據雲林在地房仲業者認為，價格稍微偏低，不過可能和農舍仍有部分違法有關。

房仲業者說，該農舍行情若屬建地原本應可達近2千萬元，但因並非建地，所以實際交易成本大約為1千1百萬元，若再加上一般買賣的轉售獲利空間2成來估算，該農舍正常交易價應該可賣到1千3百萬元左右。

不過，房仲業者說，因該農舍爭議大，增建部分未來若被拆除，至少可能虧損起碼500萬元以上，但這樣折算下來，850萬元購得，買主還是划算，就出手時間和房子有爭議的因素加進來，此交易價還算合理，「若要賣給我，應該很快可成交」。

該農舍八月已出售，今天上午通往農舍的通道，依舊管制，只見守衛室前一部機車，到底有沒有人入住，鄰居並不清楚。

李佳芬違建農舍的交易實價登錄在內政部「不動產交易實價查詢服務網」中出爐。記者蔡維...
李佳芬違建農舍的交易實價登錄在內政部「不動產交易實價查詢服務網」中出爐。記者蔡維斌／翻攝
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進入農舍的通道依舊管制，遠望只見一部機車停在守衛室前。記者蔡維斌／攝影
進入農舍的通道依舊管制，遠望只見一部機車停在守衛室前。記者蔡維斌／攝影
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農舍李佳芬內政部2020選舉韓國瑜

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