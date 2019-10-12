現代版「夸父追日」80歲老翁迷蘭潭夕陽拍照10年不中斷

2019-10-12 10:23 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ／嘉義即時報導



80歲老翁盧正雄，迷上蘭潭水庫夕照美景，每天拿相機拍照並錄影蘭潭落日美景，上傳臉書及YouTube與親友分享。記者魯永明／攝影 分享 facebook

「日出日落，看久了，心情開心，身體健康!」嘉義市80歲老翁盧正雄，迷上蘭潭水庫夕陽美景，每天拿相機拍照並錄影落日美景，上傳臉書及YouTube與親友分享，行銷城市美景，樂此不疲，有如現代版「夸父追日」，10年不中斷，至今更換4部相機，有如現代版「夸父追日」。

盧正雄臉書內容，幾乎都是蘭潭夕照，每天有不同場景，YouTube也有他拍攝錄製夕陽影片，搭配輕快音樂，談起蘭潭夕照，盧正雄話匣子打開說不完，起初攝影同好以為他拍蘭潭夕照不會持久，沒想到，一拍10年，除非颱風或刮風下雨天，每到黃昏太陽西下，盧正雄騎機車拿相機準時報到，如今在蘭潭堤岸拍照，他成為最資深攝影玩家了。

80歲老翁盧正雄，迷上蘭潭水庫夕照美景，每天拿相機拍照並錄影蘭潭落日美景，上傳臉書及YouTube與親友分享。記者魯永明／攝影 分享 facebook

盧正雄說，今年雨水豐沛，蘭潭幾乎滿庫，景色特別美，遇到好天氣，夕陽西下映照水庫，波光變化萬千，夢幻動人， 碰上蘭潭夕陽出大景，心情特別開心，10年他更換4部相機，都用類單眼相機拍照，愈拍愈有心得，知道站在那個位置角度拍照最美。

「蘭潭小而美，不只供應民生用，更是嘉義人的寶!」盧正雄說，每天在蘭潭看日出日落，有如大自然生生不息循環，夕陽美景變化萬千，映照潭中，彩霞滿天，運氣好可看到「火燒雲」奇景。

80歲老翁盧正雄，迷上蘭潭水庫夕照美景，每天拿相機拍照並錄影蘭潭落日美景，上傳臉書及YouTube與親友分享。圖／盧正雄提供 分享 facebook