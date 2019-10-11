上萬隻國慶鳥出現梅山鄉太興村 壯觀如鷹河鳥友驚呼
嘉義縣山區梅山鄉太興村每年此時有特有「萬鷺朝鳳」，成千上萬黃頭鷺由北往南上演遷徙秀，長期觀察的荒野保護協會嘉義分會解說員蘇家弘與鳥友們傍晚，原守候黃頭鷺進場，沒想到，黃頭鷺少，卻意外飛來數十群共上萬隻「國慶鳥」灰面鵟鷹，壯觀如鷹河，上演40分鷹群翱翔秀，讓蘇家弘等人驚呼連連，這也是太興賞鳥記錄以來，最多的一次國慶鳥群。
每年國慶日前後，抵達屏東縣滿州鄉山區夜棲的「國慶鳥」灰面鵟鷹，備受鳥友期待，但從月初至今未大量出現；傍晚梅山鄉太興村卻飛來上萬隻國慶鳥，從下午5點到5點40分，蘇家弘等人在「草本傳奇」咖啡及茶飲店上空，發現數十個鷹群，非常壯觀，大批鳥友及遊客驚呼尖叫，蘇家弘拿錄影相機全程記錄。
蘇家弘說，過去太興記錄「國慶鳥」只有幾千隻，這次飛來上萬隻創新紀錄，讓他感到很幸運，會大量出現，研判是受哈吉貝颱風往日本進逼，又受冬北季風影響，灰面鵟鷹飛行高度比黃頭鷺高，兩種不同鳥群和平共存，鷹群隨氣旋扶搖直上，形成壯觀「鷹河」或翱翔蔽日「鷹海柱」生態奇景。
他指出，灰面鵟鷹雄鳥頭頂偏灰，臉頰灰色較濃，繁殖西伯利亞東南方、大陸東北、韓國及日本等地，在台灣過境數量僅次於赤腹鷹，每年國慶日前後大量過境恆春半島，再南下東南亞度冬，被稱「國慶鳥」，次年清明前後陸續北返，過境彰化八卦山一帶，因其由南方而來當地稱「南路鷹」，每年循固定路線遷徙、夜棲，偏好棲息低海拔山區或溪谷兩側開墾林，黃昏在夜棲地上空盤集，喜歡停棲竹梢、檳榔樹梢，過境期會捕食昆蟲，也有捕食蛇類紀錄。
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