上萬隻國慶鳥出現梅山鄉太興村 壯觀如鷹河鳥友驚呼

2019-10-11 21:00 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ／即時報導



嘉義縣山區梅山鄉太興村每年此時有特有「萬鷺朝鳳」，成千上萬黃頭鷺由北往南上演遷徙秀，長期觀察的荒野保護協會嘉義分會解說員蘇家弘與鳥友們傍晚，原守候黃頭鷺進場，沒想到，黃頭鷺少，卻意外飛來數十群共上萬隻「國慶鳥」灰面鵟鷹，壯觀如鷹河，上演40分鷹群翱翔秀，讓蘇家弘等人驚呼連連，這也是太興賞鳥記錄以來，最多的一次國慶鳥群。

每年國慶日前後，抵達屏東縣滿州鄉山區夜棲的「國慶鳥」灰面鵟鷹，備受鳥友期待，但從月初至今未大量出現；傍晚梅山鄉太興村卻飛來上萬隻國慶鳥，從下午5點到5點40分，蘇家弘等人在「草本傳奇」咖啡及茶飲店上空，發現數十個鷹群，非常壯觀，大批鳥友及遊客驚呼尖叫，蘇家弘拿錄影相機全程記錄。

蘇家弘說，過去太興記錄「國慶鳥」只有幾千隻，這次飛來上萬隻創新紀錄，讓他感到很幸運，會大量出現，研判是受哈吉貝颱風往日本進逼，又受冬北季風影響，灰面鵟鷹飛行高度比黃頭鷺高，兩種不同鳥群和平共存，鷹群隨氣旋扶搖直上，形成壯觀「鷹河」或翱翔蔽日「鷹海柱」生態奇景。