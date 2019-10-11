這支沒有美肌的森巴舞團 風靡了國際偶戲節

2019-10-11 20:44 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ／即時報導



台灣超級動感舞團今天沿著虎尾鎮大街小巷，大跳森巴舞，穿著火辣的比基尼舞者熱情如火，把雲林國際偶戲節帶到最高潮。記者蔡維斌／攝影 分享 facebook 台灣超級動感舞團今天沿著雲林縣虎尾鎮大街小巷，隨著鼓隊輕快節奏，大跳森巴舞，穿著火辣的比基尼舞者熱情如火，感染力十足，路人不禁跟著起舞，重現巴西嘉年華會場景，雲林故事館這場跨縣市的12生肖藝術街舞，把雲林國際偶戲節帶到最高潮。

由雲林故事人協會營運的官邸故事館，將屆滿12年，館方以12生肖意涵為主軸，在國際偶戲節推出動感十足的十二生肖藝術舞團，今天下午盛大踩街熱舞，舞動了民眾的熱情，借由12生肖偶的跳動，小朋友像走進充滿繽紛故事的偶世界，也跟著大人熱情起來。

這場十二生肖神獸展、操偶工作坊、十二生肖故事踩街大遊行，邀大、小朋友說感動自己的故事、畫自己喜歡的生肖故事、帶自己喜歡的偶踩街、扮成自己喜歡的12生肖動物一起走讀虎尾小鎮，用充滿溫度的故事拼出台灣地圖。

這場獨特的十二生肖偶踩街藝術，特地邀請深耕社區，在台灣舉辦過20多年嘉年華會經驗的「阿來福藝術工作室」藝術總監廖志強及藝術家余書綺，到雲林故事館駐館月餘，結合台灣特色花卉意象，把傳統藝術用創新的方式詮釋。

同時也邀請斗六溪洲社區、溪州國小森巴鼓隊結合基隆、高雄等藝術團體一起踩街，這支千歲的森巴舞團，全是七、八十歲的爺爺奶奶，卻全隊穿上羽毛比基尼裝，雖不見壯壯的六塊肌，但每位舞者以舞技取代身材，超可愛的森巴熱舞，逗得滿街全是歡樂，觀眾和舞者舞成一片，熱情森巴儼然重現。