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國發會下鄉和業界對話 為雲林帶來產業升級利多

2019-10-11 20:44聯合報 記者蔡維斌／即時報導

國發會主委陳美伶下鄉雲林與產業界直接對話，業界也踴躍建言，期把政府每分錢落實協助...
國發會主委陳美伶下鄉雲林與產業界直接對話，業界也踴躍建言，期把政府每分錢落實協助業界轉型升級。記者蔡維斌／攝影
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國發會主委陳美伶、中小企業處長何晉滄、交通部觀光局長周永暉應立委蘇治芬邀請，今天首度下鄉和雲林縣各中小企業主暢談地方創生，鼓勵投資「5＋2」產業計畫，政府將有補助，並強調國發會投資100億元在中小企業處，提供低率貸款平台，支持傳產升級及轉型。

陳美伶說，「5＋2」就是物聯網、人工智慧、綠能、國防工業、生醫、新農業及循環經濟，只要和「創新」有關並能幫舊產業升級轉型均可提計畫申請，目前全國140多萬中小企業，約110萬是微型產業且多半是服務業，更需要這項計畫來協助。

她說，國發會投資100億元支持轉型，以雲林來說，透過蘇治芬協助已有台灣鯛及咖啡業透過國發會補助進行地方創生，如今又增加毛巾業，將開辦第一屆雲林巾彩耕地藝術節作為產業升級的起跑式。

行政院雲嘉南聯合服務中心執行長許根尉和蘇治芬也說，除協助轉型，政府也成立貸款服務窗口，規劃許多政策性專案貸款，搭配信保基金提高保證成數、降低手續費，提供利率不超過1.595%的貸款服務，請大家善用。

虎尾魅力商圈協會理事長程素鳳建議早日開發虎尾糖廠酒精槽增進觀光並協助業者換用行動支付。染整業者賴建瑋等人認為染整業較特殊，期待政府專業輔導。雲林中小企業協會理事長翁建富也認為，國土規畫將雲林畫為農業區並不公平，要能有補償配套。台西觀光文化發展協會也提出台西納入國家風景區等多項構想。

蘇治芬表示，國發會下鄉就為找到問題、解決問題，包括國土規劃和產業創生，相信透過直接對話，更能符合在地需求和發展，落實政策推行。

國發會主委陳美伶下鄉雲林與產業界直接對話，業界也踴躍建言，期把政府每分錢落實協助...
國發會主委陳美伶下鄉雲林與產業界直接對話，業界也踴躍建言，期把政府每分錢落實協助業界轉型升級。記者蔡維斌／攝影
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國發會主委陳美伶下鄉雲林與產業界直接對話，業界也踴躍建言，期把政府每分錢落實協助業界轉型升級。記者蔡維斌／攝影
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蘇治芬陳美伶

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