新觀光亮點！台南水道博物館開幕 2天湧入逾6萬遊客

2019-10-11 18:55 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ／即時報導



國定古蹟台南山上花園水道博物館今天下午在優人神鼓開場表演後盛大開幕，有97年歷史的日據時期原台南水道，化身為全台占地最大擁有36公頃的水道博物館，昨國慶日先開園暖身，遊客統計約2.1萬人，今天開幕典禮，安排優人神鼓表演，吸引爆多遊客估計達到4.3萬人，合計兩天人潮已達6.4萬人，預估連假後兩天人潮也會爆多，預估4天會達到12萬人次，台南市文化局與交通局、新化警分局預先規畫採取多項措施，包括增加停車場、路邊停車、接馭車、增開公車班次等，人潮雖多但交通還算順暢。

今天開幕典禮，也邀請日本研究「台灣水道之父」濱野彌四郎（原台南水道設計興建者）權威、日本下水文化研究会會長稻場紀久雄教授到場見證，他並帶來濱野後代的祝賀文，祝賀「活動圓滿成功」。

市長黃偉哲致詞時表示，今天非常高興能夠跟許許多多的市民朋友，還有許多的觀光客一起來見證台南花園水道博物館的開幕。

有許多來自海內外的朋友，一起看到這地方本來是一個工程設施，變身成為一個觀光景點，而且集合教育和景觀於一身，成為台南的新觀光明珠。

黃偉哲說，古有云「飲水思源」，台灣話就是吃水果拜樹頭，我們要很感念先人們的努力，才有乾淨的水源可以用；加上前任賴清德市長、李孟諺市長的努力，能夠讓這個地方變身為這麼漂亮的有觀光景點。市府團隊將會持續的努力，把這個地方經營得更好，讓更多台南市民以及更多來自各地的觀光客都能夠來這邊遊憩、休閒、學習，甚至可以有許多文化上的意義。

台南山上花園水道博物館規畫為「密林區」、「花園區」及「博物館區」。其中「博物館區」是日治時期自來水處理的工業遺產，分為A館「快濾池室」、B館「快濾筒室」及C館「送出唧筒室」，建築興建在1913至1922年間，快濾筒室（含舊辦公室與舊檢驗室）為地上1層、高度12.57公尺；送出唧筒室為地上2層、高度14.44公尺，都是磚造，屋架形式特別，整體保留完整，兩棟建築均是國定古蹟，B棟快濾筒室更獲得日本土木學會認證為世界重要土木遺產。