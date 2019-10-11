爆紅人多設施受損 台南左鎮化石園區休館整修重新開放

2019-10-11 18:35 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ／即時報導



台南左鎮化石園區經修館6天後已重新開園。圖／文化局提供 分享 facebook 台南左鎮化石園區今年5月開幕後爆紅，人潮過度使用造成多處毀損，經過全面的修復工作，日前起已恢復正常營運。左鎮化石園區同時也趁勢推出「啟動新石紀」秋冬優惠活動，歡迎民眾利用雙十連假及接下來涼爽的秋天周末前來參觀。

台南市長黃偉哲指出，化石園區是台南熱門的景點，為維護公共安全，並提供優質的參觀品質，化石園區各館皆加派人員適時維持秩序，原先故障、毀損的部分，也都已經趁6天休館期間修復完成，包括深受小朋友喜愛的挖掘體驗沙坑、多媒體互動裝置，都已經重新開放使用！

黃偉哲強調，左鎮化石園區是台灣本土化石館藏最多的博物館，也是南部地區推廣自然科學教育重點博物館之一，呼籲來訪的朋友善用資源，也一起多加珍惜維護。台南左鎮化石園區5月開幕，入園人次已破23萬人，躋身台南數一數二的新興熱門景點。

文化局長葉澤山指出，左鎮化石園區首年度的秋冬系列活動「啟動新石紀」主題豐富，包含戶外活動「自然探索宿營」、「足下寶藏」，以及室內講座「化石電影院」、「奇幻學堂」，目前均已開放報名。民眾只要持左鎮化石園區票根，即可享有各項旅遊優惠，包括10月持園區票根至山上花園水道博物館，就享水道博物館門票半價！

「啟動新石紀」相關活動詳情，可至「臺南左鎮化石園區」粉絲專頁或主題網站報名參與，也歡迎大家利用雙十連假前來參觀，園區現已增設停車場並加派人力疏導交通，提供遊客更優質的參觀體驗。