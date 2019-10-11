夢幻漁港夕照迷人 東石鄉網寮漁港夕照暮色吸睛
國片「蚵豐村」 拍出台灣沒落漁村美麗與哀愁，電影拍攝場景在嘉義縣沿海東石鄉以養殖蚵業為主的網寮村，網寮漁港夢幻夕照迷人，嘉義市攝影達人曾國根日前拍出如詩如畫的美麗夕照畫面，貼臉書，網友驚呼讚歎，國慶連假吸引攝影愛好者，守候夕陽西下夕照美景。
網寮漁港位在東石漁港與白水湖漁港中間，這三座漁港各有特色，網寮漁港獨特的海濱夕色吸睛，曾國根拍夕陽美景，漁港正前方以蚵架為前景的落日美照，構成如詩如畫夢幻畫面，看著夕陽從水平面上緩緩落 日落下，美景令人流連忘返。
天空從藍色漸漸渲染成黃紅色，漁港夕陽暮色慰勞著漁民一天辛苦，觀賞夕陽映照在海上波光粼粼，看著船筏在港內隨著波浪搖晃，感受自然景觀，讓人心曠神怡；國片「蚵豐村」 拍出沒落漁村美麗與哀愁，電影拍攝場景就在東石鄉網寮村，
「蚵豐村」入選韓國全州影展競賽片，是捷克布拉格影視學院畢業的導演林龍吟首部劇情長片，故事聚焦台灣南部小漁村，藉影片探討人與家鄉和土地關係；以海為生的網寮村位在東石鄉西側，村內人口只有300多戶，唯一對外交通是嘉170線產業道路，出庄後銜接台17線，嘉170線沿途兩旁除零星散落魚塭，其餘是水塘，水塘盡頭就是的網寮村。
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