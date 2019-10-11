夢幻漁港夕照迷人 東石鄉網寮漁港夕照暮色吸睛

2019-10-11 15:40 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ／嘉義即時報導



國片「蚵豐村」 拍出台灣沒落漁村美麗與哀愁，電影拍攝場景在嘉義縣沿海東石鄉以養殖蚵業為主的網寮村，網寮漁港夢幻夕照迷人，嘉義市攝影達人曾國根日前拍出如詩如畫的美麗夕照畫面，貼臉書，網友驚呼讚歎，國慶連假吸引攝影愛好者，守候夕陽西下夕照美景。

網寮漁港位在東石漁港與白水湖漁港中間，這三座漁港各有特色，網寮漁港獨特的海濱夕色吸睛，曾國根拍夕陽美景，漁港正前方以蚵架為前景的落日美照，構成如詩如畫夢幻畫面，看著夕陽從水平面上緩緩落 日落下，美景令人流連忘返。

天空從藍色漸漸渲染成黃紅色，漁港夕陽暮色慰勞著漁民一天辛苦，觀賞夕陽映照在海上波光粼粼，看著船筏在港內隨著波浪搖晃，感受自然景觀，讓人心曠神怡；國片「蚵豐村」 拍出沒落漁村美麗與哀愁，電影拍攝場景就在東石鄉網寮村，