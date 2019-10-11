秋行軍蟲嚴重 嘉義縣朴子3分之1玉米田劃防疫區

2019-10-11 15:33 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ／即時報導



朴子市農會秋行軍蟲防疫代噴藥。記者卜敏正／攝影 分享 facebook 嘉義縣長翁章梁今天下午由立委蔡易餘、臺南區農業改良場助理研究員黃秀雯、朴子市農會總幹事田志強等人陪同，實地前往朴子雙溪口，了解秋行軍蟲噴藥防治情形，農民向翁縣長反映務農數十年，還是第一次見到這種蟲。

翁章梁指出，今年秋行軍蟲入侵後第一時間防治大家都很努力，但因為範圍太廣，秋行軍蟲並未絕跡，現在發現成長中的玉米葉面有被叮咬情形，生長點也遭啃食，除玉米、對水稻也會有致命影響，為不影響作物收成，農民發現蟲跡要立即通報。

秋行軍蟲肆虐入侵，嘉義縣朴子、義竹和東石鄉等地玉米田陸續出現秋行軍蟲，蔡易餘日前向農委會反映後，啟動防治機制，為體恤農民辛苦，由農會統一協調代噴業者全面噴藥防治，每分地補助工錢200元，藥劑補助100元。

縣長翁章梁今日由蔡易餘和農改場人員陪同，視察朴子地區噴藥防治情形。田志強說明，朴子地區玉米種植面積約630公頃，目前被畫為防疫區的範圍約250公頃。

黃秀雯也到田間翻找蟲跡，讓翁章梁等人了解遭蟲咬食後作物現況。說明只要發現玉米植株葉片有破洞，就八九不離十了，尤其秋行軍蟲專吃生長點（株心），生長點被啃食之後，這株玉米就沒救了。