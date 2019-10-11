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對抗空品惡化 台南市加強路面清洗

2019-10-11 15:28聯合報 記者鄭維真／台南即時報導

近日因東北季風帶來大量境外汙染物，影響全台空氣品質，台南市環保局為了對抗空品惡化，啟動多項管制措施，其中要求洗掃機具單位提升作業量能，增幅高達37%，加強路面清洗，希望守護台南的空氣品質。

南市環保局指出，每年10月到隔年3月進入空品不良好發季節，中南部位於東北季風的背風面，由於背風面尾流風速較弱，導致汙染物蓄積後不易擴散，當汙染物蓄積後未進行清除，常藉由強盛季風吹拂或車行氣流帶起，進而形成空品惡化現象；據統計，台南PM10排放來源結果顯示，車行揚塵為重大來源之一，占比高達17.4%。

環保局表示，道路洗掃作業是目前因應車行揚塵最有效的方式，歷年洗掃街後的街塵負荷量，洗掃街作業去除街道揚塵效率約占60到61%，在街塵負荷量較高區域，去除比例更可高達81%。

為了降低空品不良季節時蓄積汙染物對民眾健康的危害，環保局要求各機具洗掃單位提升作業量能，洗街車由每月4500公里的作業量提升至每月6200公里以上，掃街車於接獲空品不良通知後，機動性提升作業量能，整體提升比例高達37%。

市長黃偉哲也相當重視空汙狀況，環保局長林淵淙表示，除了提升整體量能之外，更全面擴大洗掃機具的作業區域，涵蓋各行政區重點道路、農耕髒汙案件好發區域、營建工地周邊等易衍生車行揚塵路段。

近日因東北季風帶來大量境外汙染物，影響全台空氣品質，台南市環保局為了對抗空品惡化...
近日因東北季風帶來大量境外汙染物，影響全台空氣品質，台南市環保局為了對抗空品惡化情形，啟動多項管制措施，其中更要求洗掃機具單位提升作業量能。圖／台南市環保局提供
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空氣品質黃偉哲

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