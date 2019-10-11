萬聖節快閃活動 喜樹圖書館借書送小米手環

2019-10-11 14:17 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ／台南即時報導



10月31日是西洋的「萬聖節」，台南市南區喜樹圖書館為了讓民眾體驗萬聖節的異國文化，同時融入閱讀推廣活動，規劃為期21天的萬聖節快閃活動，今天起至10月31日止，在喜樹圖書館每借滿10本書，即可獲得1張抽獎券，每卡每日限換2張抽獎券。館方預計11月2日，抽出3位幸運讀者，可獲得小米手環3一只。

喜樹圖書館表示，萬聖節即將到來，各種慶祝活動也多姿多采展開，除了變裝遊行和沿門要糖果之外，圖書館希望能跳脫一般的模式，將閱讀推廣活動與節慶結合，吸引民眾多來圖書館，藉此推廣圖書館豐富的館藏資源，也帶給大家截然不同的節日感受，希望民眾在圖書館裡感受到書香外，也可以透過多元、有趣的活動，體驗閱讀樂趣。

南區區長蔡秀琴說，喜樹圖書館一直以來致力於社區關懷，館員與讀者間關係就如一個大家庭，館內總是充滿溫馨幸福的氛圍，館員對民眾全方面的服務，每每讓民眾覺得相當窩心。

這次為迎接萬聖節規畫的「閱讀搞3米鬼」活動，在贈品選擇上，也是蘊藏著圖書館關懷的美意。希望民眾在享用萬聖節精緻的甜點及閱讀書籍得到心靈的滿足之餘，也能善加利用政府推出的秋冬國民旅遊補助，與家人共同出遊，日行萬步以維持體魄強健。讓閱讀及運動習慣深入家庭，向下扎根，打造出充滿書香及健康居民的城市。