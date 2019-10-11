香蕉收入保險有限制 雲林迄今無人投保

2019-10-11 13:33 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雅玲 ／雲林縣即時報導



雲林縣林內鄉、莿桐鄉、虎尾鎮被農委會公告納入香蕉收入保險試辦地區，但投保條件有限制，以保障夏蕉不受災害損失為主，有蕉農反映雲林地區主要供應秋蕉、冬蕉、春蕉，且理賠金額僅夠成本，等於保費是額外支出，投保意願不高，10月3日開辦至今尚無蕉農投保。

林內鄉陳姓蕉農表示，香蕉收入保險投保時間僅到明年三月底，投保時植株高度須達100公分以上且未抽穗，三月底前植株達100公分以上，採收季節是夏天，夏天水果替代率高，且香蕉成熟太快，因此價格較差，農民多數蕉農都以供應秋天、冬天、春天為主，符合投保資格的不多。

莿桐鄉有蕉農表示，香蕉管理成本每公頃約在40至50萬元，投保理賠金額最高也只到50萬元，等於保費是額外支出，所以沒有投保意願。

莿桐果菜生產合作社理事主席蘇明利表示，香蕉收入保險限制多，但因雲林縣政府加碼補助，蕉農保費負擔僅一成，每公頃保費約在400多元至3千多元之間，雖然他夏蕉供應面積不多，但會審慎考慮投保。