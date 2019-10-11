雲林縣加碼補助香蕉收入保險 蕉農繳一成保費獲保障
行政院農委會試辦香蕉收入保險，雲林縣林內、莿桐、虎尾三鄉鎮納入試辦地區，除農委會補助50%保險費，雲林縣政府加碼補助40%保險費，蕉農僅需負擔10%保險費就可獲得收入保障，即日起至明年三月底止受理投保。
雲林縣府農業處長魏勝德表示，香蕉收入保險即日起至明年三月底止，在林內、莿桐、虎尾三地區農會受理投保，保險期間為2020年1月1日起至當年12月底止，理賠時間為2021年5月底前。
理賠金額為收入保障額度與當年度該鄉鎮市區域收入的差額，農民可選擇50萬元、45萬元、40萬元收入保障額度，林內鄉保費分別為每公頃24216、10966、5817元；虎尾鎮保費分別為每公頃35053、18717、4028元；莿桐鄉保費分別為每公頃29674、13365、4402元。
魏勝德表示，蕉農種植面積達0.1公頃以上、用地符合土地管制規定、香蕉田區未與其他農作物間作或混作、投保時香蕉植株高度達100公分以上未抽穗且於保險期間採收，則符合投保資格。
雲林縣長張麗善表示，天災容易導致農民產量欠收、價格波動，容易影響農民收入，為保障蕉農收入穩定，並鼓勵農民投保，雲林縣政府加碼補助40%保費，農民僅須負擔1成保費，就能收入有保障。
有意投保的蕉農自即日起，持國民身分證正反面影本、土地所有權文件，非自有土地投保者另持土地使用契約或同意書或耕作協議書，向投保香蕉田區所在地的基層農會（林內鄉農會、莿桐鄉農會、虎尾鎮農會）繳交10%保費即完成投保。
留言