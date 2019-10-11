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全國高山茶頒獎 拍賣加碼共20萬捐嘉縣社會局助弱勢

2019-10-11 11:20聯合報 記者卜敏正／嘉義縣即時報導

嘉義阿里山茶葉生產合作社，今天舉行108年全國台灣高山烏龍茶比賽頒獎，並拍賣台茶27號新品種特等獎茶葉，由退休人士鄧銘宏5萬元拍得，加上茶合作社主席蔡惠櫻加碼15萬元，20萬元全數捐贈嘉義縣社會局幫助弱勢團體。

全國台灣高山烏龍茶比賽頒獎典禮，今天在番路鄉仁義湖岸大酒店舉行。主辦單位表示，今年參賽點數共205件，其中清心烏龍組61件，金萱新品種144件，烏龍組 應參賽點數少沒有特等獎，頭等一由「十三製茶」王俊傑獲得；新品種金萱組特等獎由「龍頂製茶」沈采真贏得，縣長翁章梁、立委陳明文都到場頒獎鼓勵。

「最好高山茶都參加這次比賽！」蔡惠櫻表示，許多茶產區業者為參加這次全國競賽，都將好茶留在這次參賽，評審也發現這次茶烘焙發酵，是近年最好的，尤其近年茶多採輕發酵、果香味較少，但這次金萱果香味非常不錯，特等跟頭等香氣幾乎不分軒輊，讓金萱不只有奶香，也呈現花果香特色。

翁章梁表示，阿里山高山茶不僅是國內優質金字招牌，在國外市場也有很高評價。近年透過阿里山茶葉生產合作社管理、行銷，不僅提升嘉義阿里山高山茶品牌，這次還捐款20萬給社會局做公益，他要代表嘉義縣民、弱勢團體感謝阿里山茶葉生產合作社及拍賣捐款人。

縣長翁章梁（右二）、立委陳明文（左二）頒發特等獎匾額給得獎茶農。記者卜敏正／攝影
縣長翁章梁（右二）、立委陳明文（左二）頒發特等獎匾額給得獎茶農。記者卜敏正／攝影
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嘉義縣長翁章梁（中）感謝拍賣得標捐款人鄧銘宏（左）及蔡惠櫻。記者卜敏正／攝影
嘉義縣長翁章梁（中）感謝拍賣得標捐款人鄧銘宏（左）及蔡惠櫻。記者卜敏正／攝影
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翁章梁簽名感謝拍賣 得標捐款人鄧銘宏。記者卜敏正／攝影
翁章梁簽名感謝拍賣 得標捐款人鄧銘宏。記者卜敏正／攝影
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阿里山嘉義茶葉

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