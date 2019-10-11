吃沙鍋魚頭約會締結良緣 林聰明沙鍋魚頭店首辦婚宴

2019-10-11 09:58 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ／嘉義即時報導



嘉義知名美食小吃林聰明沙鍋魚頭店執行長、第三代傳人林佳慧好友，定居嘉市插畫家，筆名「潘朵拉」黃睿妍，與台中餐飲業者王世男，經朋友介紹認識，因分隔兩地，常在林聰明沙鍋魚頭店約會，締結良緣，兩人6日在林聰明沙鍋魚頭店「呷意館」辦婚宴，這也是沙鍋魚頭店首次婚宴，菜色沙鍋魚頭改用高價石斑魚頭。

林佳慧說，呷意館是棟日式檜木老屋，只在假日營業，這次特地為愛嘉義新人提供場地，見證幸福，婚禮從婚紗照、婚卡到場地布置，由新人一手包辦，新娘負責插畫與設計，新郎負責攝影，合作無間。

滿桌佳餚充滿新娘巧思，除七道是新人精心挑選嘉義日式料理師傅辦桌菜，新娘加入三道在地愛店，分別是：林聰明沙鍋魚頭、桃城雞排炸全雞、新港飛茉莉蛋糕。這三家店友情相挺，讓新人感動，值得一提的是，宴席供新上市「聰明啤酒」，讓大家嘗鮮喝通海。

在檜木香老屋辦婚宴，林佳慧祝福說「呷意館頭一次辦婚宴，場地不大很有意義！潘朵拉深耕嘉義，畫許多在地店家，辦不少展覽，開心他們結為連理，希望他們永遠幸福，早生貴子！小孩可享一輩子免費吃雞肉飯優惠，所以趕快加油！」，感動新人及賓客。

林聰明現身婚宴，述說呷意館故事「呷意館原屋主是醫師，娶日本太太，也在這裡辦婚宴，你們是第二對在老屋辦婚宴新人，第一對新人已80多歲，希望你們跟他們一樣永遠恩愛。」老屋窗戶兩旁，展出新娘美食插畫，掛新人婚紗照，整桌嘉鄉味婚宴，讓賓客印象深刻！