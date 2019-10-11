10月19日台江黑琵季 真人版大富翁等你來挑戰

2019-10-11 09:57 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ／台南即時報導



又到黑面琵鷺來台度冬的季節。台江國家公園管理處訂於10月19日舉辦「2019台江黑琵季–幸福好Happy」開季博覽會活動，當天將以真人放大版進行大富翁遊戲，讓大家一起來認識保護黑面琵鷺，也能如黑琵和他的鳥類好朋友們一樣感受在台江土地生活幸福好Happy。活動可上官網（https://www.tjnp.gov.tw/index.aspx）查詢。

台江國家公園管理處表示，每年自9月開始，黑面琵鷺飛越千里遷徙到度冬樂園–台江國家公園，在台江度冬數量已超過全球黑面琵鷺族群一半以上，因此，台管處擔負著黑面琵鷺保育的重責，在黑琵度冬期間舉辦「台江黑琵季」活動，邀集政府機關部門、在地社區與業者及NGO保育團體共同合作參與黑面琵鷺保育宣導。

台管處指出，「2019台江黑琵季–幸福好Happy」開季博覽會活動，當天在該處遊客中心廣場有黑琵大富翁知識大賽、台江社區農漁好物市集、台江社團好好玩，另有大員港的船遊四草湖載你去看黑琵，及在城西社區採瓜食海味樂活遊程等你去玩，此豐富滿滿的開季博覽會活動，具知識性且熱鬧又有趣，各項活動詳細內容請上台管處網頁，或洽詢解說教育課（06）2842600轉1508洪小姐。