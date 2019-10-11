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歡享國慶「雙食」海陸料理！來嘉義體驗在地好味道

2019-10-11 09:34聯合報 記者卜敏正／嘉義縣即時報導

嘉義縣「一袋一鹿･鹿草好覓仔」與「嘉遊在坔好旬味」2個群聚團體，昨天在鹿草鄉寶哥友酵農場，舉辦「嘉義群聚農村好食田野餐桌」活動，邀請來自台北、苗栗、台南、高雄以及嘉義縣市70多名遊客，先體驗農村風情，傍晚群聚農場稻禾旁，以在地12道美食歡享國慶海陸「雙食」料理。

昨天的農產體驗活動，鹿草鄉長楊秀玉、鹿草農會總幹事陳健平、嘉義縣生活美協會理事長陳素娟、中華民國童軍基金會執行長李永山等都到場參加，眾人在夕陽中邊享受佳餚、邊沉浸在田園美景及抒情悠揚的音樂。

在地料理達人許正寶表示，這次活動網羅鹿草、布袋、東石、義竹、朴子共18家在地優質產業，精心安排12道在地料理，包括一袋一鹿蔬食沙拉、黑米慢煮虱目魚、香草風味檸檬蝦、白酒絲瓜蛤蜊燒、火龍果花苞燉牛肉、和風田園炸野菜、炙燒岩板豬五花、炭烤羊奶饅頭、蝦球百香果盅、玉米鬚燉湯、綜合雪糕冰棒、綜合水果拼盤，都是外面五星級餐廳吃不到的。

他說，為烹調出在地好食材味道，特別邀請「新東陽臻好食客棧料」料理長楊勝閔、法國藍帶主廚邱聿涵，以及他共同操刀，讓田園美食提升至專業級水平，上菜前也安排主廚料理秀，以及上菜走秀，並邀請歌手演唱，遊客在夕陽餘暉、皎潔明月中，感受泥土稻香秋風，陶醉在地美食饗宴驚奇之旅。

主辦本活動的南靖國小校長曾俊銘表示，這次兩個群聚單位，發揮在地小農魅力，實現「從產地到餐桌」的理念，讓民眾親身體驗、感受友善農法堅持與用心，也成功行銷嘉義縣在地優質農特產與文化，未來將持續結合公部門資源，讓嘉義縣農業邁入另一個高峰。

國慶海陸「雙食」料理特別邀請，「新東陽臻好食客棧料」料理長楊勝閔、法國藍帶主廚邱...
國慶海陸「雙食」料理特別邀請，「新東陽臻好食客棧料」料理長楊勝閔、法國藍帶主廚邱聿涵，以及許正寶共同操刀。記者卜敏正／攝影
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鹿草鄉寶哥友酵農場許正寶（右）、 崇美農場林美珠（左），共同舉辦「嘉義群聚農村好...
鹿草鄉寶哥友酵農場許正寶（右）、 崇美農場林美珠（左），共同舉辦「嘉義群聚農村好食田野餐桌」活動。記者卜敏正／攝影
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嘉義縣「一袋一鹿･鹿草好覓仔」與「嘉遊在坔好旬味」2個群聚團體，昨天在鹿草鄉寶哥...
嘉義縣「一袋一鹿･鹿草好覓仔」與「嘉遊在坔好旬味」2個群聚團體，昨天在鹿草鄉寶哥友酵農場，舉辦「嘉義群聚農村好食田野餐桌」活動。記者卜敏正／攝影
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遊客在夕陽餘暉中，感受泥土稻香秋風，陶醉在地美食饗宴驚奇之旅。記者卜敏正／攝影
遊客在夕陽餘暉中，感受泥土稻香秋風，陶醉在地美食饗宴驚奇之旅。記者卜敏正／攝影
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