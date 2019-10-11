日本街頭藝人搶國慶觀光商機 文化路夜市表演打賞豐

2019-10-11 09:20 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ／嘉義即時報導



國慶連假，全國十大觀光夜市嘉義市文化路夜市，昨晚人潮不斷，如過年熱鬧滾滾，店家攤商大發利市，來自日本街頭藝人NaoKawa，已環遊世界16國，來到文化路夜市，拿吉他演唱日本經典流行歌曲，吸引許多逛夜市民眾駐足聆賞，打賞豐，NaoKawa不斷點頭用中日文說「阿利阿多、謝謝！」。

遊客走進文化路夜市，不久就被帶有韻味歌聲吸引，看他放在地上紙板寫的中英文，原來他是走訪16個國家的NaoKawa，正在環遊世界的他，來到文化路夜市，連串輕快經典日本歌曲 吸引群眾駐足停下腳步聆聽，拿手機拍照，許多民眾掏腰包打賞，有家長拿百元鈔給孩子，投入打賞箱。

29歲NaoKawa第二次到台灣觀光旅遊，街頭表演賺旅費，他還不會說國語，只會簡單說「謝謝」等語句 ，用親切笑容及歌聲，結交朋友，適碰上國慶假日，觀眾多，打賞也豐。

NaoKawa在臉書自我介紹說「帶著吉他環遊世界，在旅途中，直川的旅行者與許多人和文化保持聯繫，並繼續創作新音樂，可能有一天會為您提供聽起來不錯的音樂」。