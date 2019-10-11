日本街頭藝人搶國慶觀光商機 文化路夜市表演打賞豐
國慶連假，全國十大觀光夜市嘉義市文化路夜市，昨晚人潮不斷，如過年熱鬧滾滾，店家攤商大發利市，來自日本街頭藝人NaoKawa，已環遊世界16國，來到文化路夜市，拿吉他演唱日本經典流行歌曲，吸引許多逛夜市民眾駐足聆賞，打賞豐，NaoKawa不斷點頭用中日文說「阿利阿多、謝謝！」。
遊客走進文化路夜市，不久就被帶有韻味歌聲吸引，看他放在地上紙板寫的中英文，原來他是走訪16個國家的NaoKawa，正在環遊世界的他，來到文化路夜市，連串輕快經典日本歌曲 吸引群眾駐足停下腳步聆聽，拿手機拍照，許多民眾掏腰包打賞，有家長拿百元鈔給孩子，投入打賞箱。
29歲NaoKawa第二次到台灣觀光旅遊，街頭表演賺旅費，他還不會說國語，只會簡單說「謝謝」等語句 ，用親切笑容及歌聲，結交朋友，適碰上國慶假日，觀眾多，打賞也豐。
NaoKawa在臉書自我介紹說「帶著吉他環遊世界，在旅途中，直川的旅行者與許多人和文化保持聯繫，並繼續創作新音樂，可能有一天會為您提供聽起來不錯的音樂」。
文化路觀光夜市位在民權路中央廣場以南、垂楊路文化公園以北的文化路約4、500公尺路段，白天雙線車道，晚間7點到11點管制成行人專用徒步區，夜市劃分3個區域，分別是服飾、小吃與水果攤，以小吃著名，包括雞肉飯、沙鍋魚頭、粿仔湯、米糕、海產粥、蚵仔煎、生炒鴨肉羹及豆花等，秋冬旅遊發送夜市券，增加買氣，攤商荷包賺飽飽，笑呵呵 。
留言