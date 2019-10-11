「鳥」神父滿口鳥經 嘉義公園導覽賞鳥引人入勝

2019-10-11 08:56 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ／嘉義即時報導



天主教嘉義教區雲林縣元長鄉鹿寮聖家堂神父趙士儀，長期賞鳥，滿嘴「鳥經」，擔任雲林縣野鳥學會理事，被稱譽鳥類生態專家，上午在嘉義公園導覽賞鳥活動，1小時內發現8種鳥，透過單筒望遠鏡及鳥類圖板，精彩生動深入解說，讓一大早起床參加民眾，休閒運動兼賞鳥，感到不虛其行。

「哇！黑冠麻鷺在草地上活動！」，來自各地賞鳥民眾，有退休校長及教師、教授、家長帶孩子參加，利用國慶連假，參加嘉義公園由市議員蔡永泉舉辦的賞鳥活動，邀請知名鳥類生態專家趙士儀神父導覽解說，趙神父帶大家沿公園步道，邊賞鳥邊解說，黑冠麻鷺不怕人，停在草地上，讓大家看個夠。

不久，又看到家八哥，聽到伯勞鳥叫聲，趙士儀不只解說鳥兒生態特性，還結合人文、環境及故事述說，讓大家聽得專注入神，趙神父說 ，上主創造萬物公平，「鳥兒身材如豬，鳥叫聲美妙如天使，反之，外表亮麗如天使般的鳥兒，叫聲就如豬。」

退休校長賴鎮山說，趙神父解說精彩，稱譽他「鳥神父」，是對他的尊稱和暱稱，他不只是傳天國福音神父，還是愛鳥人、鳥類專家，也是咖啡行家。賞鳥1小時很快就結束，大家相約下次到冬候鳥棲息的東石鄉鰲鼓濕地賞鳥。